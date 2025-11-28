宏福苑火災｜廉署就大維修涉貪拘8人　包括顧問董事、分判商夫婦

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，同時曝露屋苑大維修問題。除警方以涉嫌「誤殺」拘捕建築工程公司3名負責人，廉政公署昨（27日）亦成立專案小組，就大維修工程可能涉貪展開調查，今日拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師」涉案人士，押解他們至九龍灣福康工業大廈7樓辦公室搜證。



廉政公署發新聞稿表示，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查，今日（28日）在多區先後拘捕8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。被捕人士為7男1女（40至63歲），其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。



廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。有關調查仍在進行，所有被捕人士現正被廉署扣查。



廉署人員在涉案公司辦公室檢走證物。（陳浩然攝）

翻查資料，鴻毅建築師有限公司2006年成立，公司有兩名董事吳躍、黃俠然，二人亦為直接或間接股東。

▼早前被捕情況▼



宏福苑大火災｜廉署拘工程顧問鴻毅建築師2負責人 2男押至寫字樓

廉政公署人員先後押送被捕男子至九龍灣辦公室搜證。（蔡正邦攝）

廉政公署人員先後押送被捕男子至九龍灣辦公室搜證。（蔡正邦攝）

+ 1

廉政公署人員拘捕工程顧問公司負責人，1男子被押至寫字樓搜證。（蔡正邦攝）

今日（28日）廉政公署到九龍灣福康工業大廈7樓一單位，拘捕兩人。（蔡正邦攝）

辦公室內有大量文件。（蔡正邦攝）

今早救援人員繼續搜救