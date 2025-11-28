宏福苑火災｜政府下周向災戶派發5萬元　死者家屬獲發20萬慰問金

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，造成多人死傷。民政及青年局局長麥美娟今（28日）表示，政府下周起向大埔宏福苑五級火受影響災戶提供5萬元生活津貼，並會向火災死者家屬發放20萬元慰問金。



11月28日，火勢已熄滅，消防繼續入樓救援及善後。（梁鵬威攝）

政府昨日宣布，向每戶災民派發一萬元應急補助金。麥美娟強調，該措施因知悉市民從災場逃離後，沒有錢在身上，故此緊急派發應急現金援助，後續將相繼推出支援措施。目前當局已為78戶處理申請及發放現金，以及為1,200戶登記，未來兩天將陸續向登記戶派發金錢。

11月28日，火勢已熄滅，消防及救護繼續救援及善後。（梁鵬威攝）

下周起每戶發5萬元生活津貼 每位死者家屬獲20萬慰問金

麥美娟又表示，冀下周起為每一個受影響的家庭發放5萬元生活津貼，因涉及款項數額較大，無法用現金發放，希望居民儘快透過社工登記發放該項津貼。另外，政府會透過社工為每位死者家屬提供20萬慰問金。

大埔宏福苑五級火，民政及青年事務局局長麥美娟昨日（27日）等多名政府官員交代救援情況及善後安排。（資料圖片 / 梁偉權攝）

大埔宏福苑援助基金一日收5億元社會捐款

麥美娟提到，目前政府提供災民的住宿單位均免費，包括酒店及青年宿舍等，預計兩個星期後可提供1,800個長期居住的過渡屋單位，可應付大埔宏福苑居民數量。她還表示，昨日成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至今日下午5時，共收到5億元民間捐款，連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有8億元。

勞工及福利局長孫玉菡說，當局「一戶一社工」機制支援住戶不同社福需要或轉介服務，目前已有930戶登記，尚餘一半住戶未作登記。他呼籲尚未登記的住戶，可透過182183留下聯絡方法，將會有社工接觸。