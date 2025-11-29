宏福苑火災｜麥美娟：應急錢和生津助受火警影響住戶　租戶可申領

大埔宏福苑火災，大批居民流離失所，政府事後即時向居民發放一萬元應急錢，同時下周一起發放5萬元生活津貼。不過，網上流傳，有災民的應急錢遭領取，亦有疑問該筆援助金到底應歸業主抑或租戶。



民政及青年事務局局長麥美娟強調，應急錢是幫助走出火警「無錢防身」的住戶，而生活津貼則是解決他們的生活需要，「一定係住係嗰度嘅住戶」，而租戶亦符資格申請該兩筆款項，建議他們盡快向社工登記。她續指，目前仍未接獲任何冒領個案的投訴，如有涉及瞞騙或虛報個案，當局會交給相關部門處理。



民政及青年事務局麥美娟強調，應急錢是幫助走出火警「無錢傍身」的住戶，而生活津貼則是解決他們的生活需要，租戶均可申請該兩筆款項。(資料圖片)

麥美娟表示，領取款項的人，須簽收確應符合資格，如有重複登記個案，當局會個別處理，如涉及瞞騙或虛報，會交給有關部門處理。

麥美娟表示，政府明白災民感受，他們需要急切協助，所以政府提供一萬元應急錢，只要大火前居於宏福苑的住戶，均可獲取該筆津貼，她表示，目前仍未接獲任何冒領個案的投訴。

麥美娟說，截至今早，929已登記住戶獲派發一萬應急錢。另外，截至今日下午3時，政府援助基金已接獲民間捐款8億元。安置方面，有481位住戶到酒店或青年宿舍暫住，另外有601名住戶到過渡屋。

勞工及福利局局長孫玉函則表示，「一戶一社工」已經有1300戶登記，牽涉人數超過3200人。政府會動員公務員，每一戶配備2至3位公務員，增加支援，「盡可能令居民唔洗跑」。