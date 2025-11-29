宏福苑火災｜中聯辦、駐港部隊、外交公署下半旗　表達深切哀悼

大埔宏福苑火災造成多人死傷。港府今日（29日）在政府總部舉行默哀儀式，中央駐港機構同樣舉行降旗默哀儀式，向遇難人員和殉職消防員致以深切哀悼。



中聯辦下半旗誌哀。（中聯辦網站）

中聯辦舉辦默哀儀式

中聯辦今早八時舉行降旗默哀儀式，向大埔宏福苑多棟住宅樓重大火災事故遇難人員和殉職的消防員致以深切哀悼。中聯辦副主任劉光源、羅永綱、祁斌、孫尚武和秘書長王松苗，在港協助開展救災工作的中央港澳辦工作小組成員，中聯辦幹部職工代表，在辦公樓前肅立。

國旗升到旗桿頂部後，再徐徐降半旗。全體人員默哀3分鐘，表達對火災中不幸罹難人士的沉痛哀悼和英勇犧牲消防員的崇高敬意。11月29日至12月1日連續三日，中聯辦下半旗誌哀。

外交部駐港特派員公署下半旗誌哀。（外交部駐港特派員公署網站）

外交公署連續三日會下半旗

11月29日上午8時，外交部駐港公署舉行下半旗和默哀儀式。崔建春特派員、李永勝、花有、張長偉三位副特派員及公署工作人員在辦公樓正門前廣場肅立，全體人員默哀3分鐘。公署今日起連續3日下半旗誌哀。

中國人民解放軍駐香港部隊下半旗誌哀

今日上午八時，駐香港部隊領導機關、官兵代表在中環軍營、中區軍用碼頭，陸海空軍部隊官兵在昂船洲、石崗、新圍等軍營，組織下半旗和默哀儀式，向在香港大埔宏福苑火災中遇難人員和殉職消防員致以深切哀悼。