宏福苑大火│港男自稱災民2摯親喪命：無錢租賓館　遭踢爆是騙徒

大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，數以百計市民葬身火海，逾千災民無家可歸，不少人都希望出心出力伸出援手，惟有騙徒疑伺機假扮災民騙財，亦有人借籌款為名，出示過數用的QR Code掠取善心人金錢。網上有男子自稱是災民，報稱家中兩名長者不幸身亡，他因未出糧而「連賓館都住唔起」，只能坐在車上哭，然後出示轉數快號碼與支付寶的QR Code，望網民轉帳提供資助。



不過，有網民對發文者是否災民存疑，又分析其上載的照片，其後揭發拍照地點相信是廣州，直斥樓主是騙徒，又呼籲如果要協助災民，可推介與提供援助的機構聯絡，不要直接提供金錢。



政府向宏福苑災民派發1萬元應急錢 死者家屬獲20萬元慰問金

政府宣布向宏福苑每戶居民派發一萬元，而截至昨日（28日）已有逾超過1,200戶登記，派款程序正進行中，而期望下周起向每個受個受影響家庭提供5萬元生活津貼，並向每名死者家屬提供20萬元慰問金。換言之，災民已有明確途徑可收到應急及慰問款項。

惟有港男在Threads發文，表示剛過了生日不足一周就遇上大火，「無家可歸，一齊生活嘅爺爺嫲嫲係火災中無咗，而加身上面未出糧，連賓館都住唔起，男人老狗坐喺喺架車度喊，真係好ｘ無助，點解我唔係死嗰個？」樓主上載一張配圖，顯示是在車內拍攝，外面停車場，晚上顯得特別陰暗。

帖文隨即被瘋傳，大量網民留言安慰，而樓主則出示轉數快號碼與支付寶的QR Code，表示「小弟真係無辦法，正苦（政府）仲未撥款，我當係借，出糧會原路還，如Pay咗請pm我」，更指「唔想俾人睇唔起當係施捨我，非常感激」。

宏福苑災民最需要甚麼？

不過，有網民隨即對帖文內容表示懷疑，又指未能確認拍攝地點在哪，樓主未有提供宏福苑居住地點和單位，亦沒有任何照片佐證他是災民，「如果係災民，有臨時中心可以去，唔使租賓館」、「已經月尾，好快出糧喎」。亦有不少人希望向樓主提供幫助，稱可以過數讓他吃飯，但有人提醒現場不缺物資，災民溫飽不成問題，最重要是喪親支援及日後如何重建家園。

如何防犯騙徒借大火騙財？

不少網民提醒，在這個悲傷時期捐款亦要有正確方法，以免被騙徒有機可乘，反而令真正有需要的災民未能得到適切幫忙，故最正確方法，是向有需要人士提供有用求助資訊，「而家好多機構幫災民，唔使直接畀錢」。

