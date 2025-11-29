宏福苑火災｜宏志閣住戶准回家尋寵物　獸醫護士留守15小時助急救

大埔宏福苑發生五級大火，連日來除了家屬急着前來尋親，亦有僥倖逃難的災民或當時不在現場的住戶，憂心遺留在屋內的寵物狀況。隨着火勢基本已經撲滅受控制，愈來愈多寵物被尋獲。有獸醫護士徹夜留守提供急救，逾15小時未有休息，希望「留到最後，救到最後一隻。」他又提醒寵物獲救後，主人不應馬上「畀好多嘢佢食」，否則有可能致命。



而宏福苑8幢大廈中，唯獨未受火勢波及的宏志閣，陸續安排住戶上樓，有宏志閣住户今早在消防陪同下返回單位尋貓，惟單位被搜救人員爆開大門，貓咪不知所終，感到十分擔心。



住在港島區的獸醫護士Victor，自昨晚12時起抵達宏福苑附近，至今有逾15小時未有休息，「做急救係冇得浪費時間，佢一出嚟冇心跳，仲有機會就要搓」。（任葆穎攝）

大埔宏福苑的五級大火，造成死傷慘重，屋苑共8幢大廈，其中宏志閣未受火勢波及，惟整個屋苑圍封，居民未能回家，更憂心遺留在屋內的寵物狀況，被迫斷水斷糧。愛協今日表示，正協助消防員召集宏志閣的寵物主人。

廣福邨一帶設有寵物急救站。（任葆穎攝）

宏志閣居民遺失愛貓「QQ」

其中一位宏志閣住户黃先生今午抵達廣福邨附近的動物急救站，及後在消防員陪同下前往單位救貓，惟上樓後發現門鎖被爆開，其一歲多大的金影「QQ」已不知所終，床底和櫃頂亦不見其蹤，只見有些糞便遺在地上，家屬估計QQ過度受驚逃離單位。

宏志樓住户黃先生今午返回單位救貓，惟上樓後發現門鎖被爆開，其一歲多大的金影「QQ」已不知所終。（受訪者提供）

「初頭上唔到去，擔心佢會餓死。」他憶述事發當日只有母親獨自在家，她看到鄰近大廈起火，惟落樓查看後卻不准返回住所，未能及時帶愛貓「QQ」逃生。他目前暫住在親戚家，安然無恙，但因家裏沒有設置智能餵食機，亦沒有閉路電視查看情況，擔心愛貓斷水斷糧，如今更遺失愛貓，令他感到十分擔心，已向愛協登記資料，正等候消息。

北區區議員劉鎮海表示，動物福利關注聯盟有158宗遺失寵物登記個案，其中50宗已交回主人、85宗未有消息。部份寵物已交予有心人暫托；如主人不幸離世，會將動物轉交其他機構。他又說，遺失寵物的求助個案稍後將交由愛協統一處理。

香港寵物業商會第八屆公益事務小組幹事鄭錦姍稱，目前寵物獲救後會被送往急救站檢查，如情況惡劣會即時送往醫院治理，並會聯絡主人。她稱現場高峰期有6位獸醫或助護，向獲救的寵物提供治療。

獸醫護士義助急救尋獲動物 超過15小時未休息：救得一隻得一隻

有動物義工經驗、住在港島區的獸醫護士Victor，自周六（29日）凌晨零時起抵達宏福苑附近，已經超過15小時未有休息，「做急救係冇得浪費時間，佢一出嚟冇心跳，仲有機會就要搓」。他說雖然感到疲累，「但呢度啲居民嘅精神狀況應該比我差」。

有宏志樓住戶在單位成功救龜。（任葆穎攝）

他憶述今日已處理10至20隻動物，包括貓狗、龜、爬行類動物、鼠兔等，其中不少已離世的動物身體熏黑，「甚至係慘不忍睹嘅遺體模樣」，被蒼蠅圍繞。隨着火勢基本撲滅已受控，愈來愈多動物被尋獲。

他提到，早上見到一名中年女士尋狗，對方着她連日來在宏福苑等候消息，但一直未有回覆，感到焦慮，又激動地說「就算知道死咗，望吓佢條屍都好」。他稱作為養寵物的人，感到非常痛心。

「我哋作為獸醫護士，唔會放棄佢哋，每一個人都會留到最後，救到最後一隻。」他稱，部份獸醫及護士專門處理貓狗、部份處理珍禽異獸，「各自埋位做」，分工合作。

寵物火場中獲救生還怎處理？

部份寵物獲救生還，Victor說雖然牠們看起來「眼仔碌碌」，惟大多受驚；部份寵物或因幾日「冇水冇糧」，牙肉血色較白，未知是否貧血或血糖低。他提醒主人接回寵物時，不應馬上「畀好多嘢佢食」，否則有可能致命，主人應諮詢獸醫，例如給予多少糧食等。

廣福邨一帶設有寵物急救站。（任葆穎攝）

他又稱，一般寵物吸入濃煙後，會出現呼吸不順、流眼水、視力有機會受損，但詳細仍有待獸醫檢查，才知道內在機能有否受損。

被問打算何時離開？他稱「可能留多幾個鐘，但如果突然間有好多出嚟，冇理由走，睇情況啦。」他又指，本身主要處理較少眾的珍禽異獸，如龜、蛇、蜥蜴等，「我既然識，希望盡一分力。」