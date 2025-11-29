宏福苑火災｜社署「一戶一社工」　孫玉菡：免受影響住戶奔波求助

大埔宏福苑五級火災造成嚴重死傷，社會福利署正按照「一戶一社工」的安排，為所有受影響住戶提供各項支援，包括經濟援助。勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）表示，推行「一戶一社工」是希望受影響住戶毋須奔波在外自行尋求援助。



孫玉菡又表示，社福界代表已召開會議，統籌支援災民行動，東華三院、聖公會等規模較大的慈善機構已在富山公眾殮房協助罹難居民的家屬，政府和各大慈善機構亦會提供一系列殮葬、臨床心理學家治療等免費服務，盡可能減輕家屬的疲累。



大埔宏福苑於五級大，周六（29日）早上，大量居民到臨時庇護中心及中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申請災民證、政府及非政府資助。由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。（翁鈺輝攝）

「一戶一社工」安排如何登記？

孫玉菡今日出席電台節目及記者，交代救災情況。他表示，「一戶一社工」安排已為超過1100名住戶登記，專責社工除了會了解每個家庭的獨特情況，亦可與其他專業人士共同提供情緒輔導等支援。

他呼籲尚未登記的住戶，盡快致電社署熱線182183聯絡。

最快速度完成巡查大維修屋苑

巡查方面，政府早前宣佈會即時分批巡查全港有大維修的屋苑。孫玉菡在電台節目中指出，工作正在進行，會以最快速度完成，勞工處先處理涉事承建商其他大維修的地盤，屋宇署則權力進行巡查。就宏福苑工程，孫玉菡指去年7月到今年11月20日，勞工處作出16次巡查，發出6張敦促改善書，作出3宗有高空工作相關的檢控，並知悉有人對工人吸煙作出投訴。

至於兩名外傭因火災不幸離世。孫玉菡指可通過標准合約作安排，包括將遺體運回家鄉，外傭保險有賠償等。