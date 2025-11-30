宏福苑火災｜業界倡制訂棚網設置時限　分期逐幢大廈維修以減風險

大埔火災死傷枕藉，陸續有專家提出一些建議，防止未來有同樣事件發生。建造業議會執行總監鄭定寕今日（30日）指，日後要檢討有圍網的大廈是否需要有一定的安全距離，甚至就圍網設置時間定出時限。工程界立法會議員盧偉國則表示，應考慮未來不應該一次過將多幢大廈圍起進行維修，而是分期逐幢進行，減低風險。



大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷。（資料圖片/羅日昇攝）

建造業議會執行總監鄭定寕。（資料圖片）

工程界立法會議員盧偉國。（資料圖片／廖雁雄攝）

鄭定寕：檢討圍網大廈安全距離、就圍網設置時間定時限

建造業議會執行總監鄭定寕在商台節目表示，政府於2011年推出建築物消防安全守則，到前年再更新守則，對工程每項細節，包括保護網、防水油布及幕牆的阻燃性等，全都有適當指引和標準，每個持份者都須根據指引克盡職守。他又認為日後要檢討，有圍網的大廈是否需要有一定的安全距離，甚至就圍網設置時間定出時限。

宏福苑八廈相連，鄭定寕認為日後要檢討，有圍網的大廈是否需要有一定的安全距離。（翁鈺輝攝）

盧偉國：應分期逐幢大廈維修 消防處多巡查卻少檢控

工程界立法會議員盧偉國在同一個節目則表示，有需要因應大埔火災，檢討整個工地消防安全制度，甚至考慮未來不應該一次過將多幢大廈圍起進行維修，而是應該分期逐幢進行，減低風險。

他指，兩年多前因應尖沙咀海員大廈的大火，他曾經在立法會就消防安全問題向政府提出質詢。當時政府回應指，已有相關安全指引要求，而消防處亦有進行巡查，每年達到過千宗，但檢控數字較少。他認為這方面是否要進一步加強，值得檢討。

他亦指，近期發生多宗工地火警，暴露當局對工地消防安全有疏忽。他促請業界和政府加強工地的消防風險評估，日後在招標時亦應著重承建商的消防風險評估及消防控制能力。