宏福苑火災｜搭棚工會：竹棚非火柴　不歸咎管理漏洞對死者更不公

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷，屋苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延。政府上周四（27日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖，發展局指已討論多年，使用金屬棚架是國際慣常做法，有助提升工地安全，又強調政府並非針對某一類型棚架，而是全面檢視相關法例規管及指引。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德重申「竹棚不是點燃火的火柴」，列出火災的九大成因，形容是在材料標準、工程質量，以至監管責任等方面「環環相扣的失守」。他認為發生火災後，政府公開要求將竹棚全面轉用金屬棚是歸咎竹子，提醒如果不歸咎於一系列的管理漏洞，是對罹難者更加不公。



宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒毀後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

行政長官李家超11月27日到宏福苑外圍視察，同日政府在記者會宣布推動金屬棚取代竹棚路線圖。（資料圖片）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德。（資料圖片）

搭棚工會列火災九大成因：竹棚不是點燃火的火柴

港九搭棚同敬工會理事長何炳德說：「如果把一場系統性災難歸咎於一根竹子，我們學不到任何東西…… 竹棚不是點燃火的火柴，甚至不是火勢的主要推動力。它只是剛好站在火的路徑上。」

他形容宏福苑大火是一場「人禍」，列出「點燃」這場大火的九大成因，包括不合規材料；發泡膠封窗；棚網不阻燃；工人吸煙；八座大樓同時包棚；工程管理失序；警報系統失效；法團治理漏洞；監管部門處理緩慢與缺位。

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/鄭子峰攝）

何炳德：不歸咎管理漏洞是對死者不公

何炳德認為這九大成因「環環相扣的失守」，令火勢在短時間之內吞噬了整幢樓宇。他希望大眾從這次痛楚之中，看清楚真正需要彌補的漏洞—— 風險管理、材料標準、工程質量、監管責任，以及每一個生命應得的安全底線。

在發生這種情況下，政府公開要求將竹棚全面轉用金屬棚，這不是歸咎於竹子又是甚麼呢？…… 政府及特首不把宏福苑大火災難歸咎於一系列的管理漏洞，反而歸咎於一條竹子，確實是對工程火災真相的誤解，更加對罹難者不公。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷，屋苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷，屋苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延。（資料圖片/夏家朗攝）

政府上周四與業界商討推進金屬棚架

發展局和屋宇署上星期四（27日）與建造業界會面，商討推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖，何炳德也有參於會議。發展局局長甯漢豪表示，雖然今次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚耐燃性始終不及金屬棚架，故需擬定在合適工地環境下改用金屬棚架路線圖。

何炳德於會後指這次釀成火災無關使用竹棚或金屬棚，估計工程在室外及後樓梯貼上易燃的發泡膠，「呢啲先攞命」。另一與會的香港建造業總工會理事長周思傑則表示，以往外地使用金屬棚架亦發生過嚴重事故，根本問題不是用甚麼物料搭棚，而是施工管理有否疏漏，又說會議並非主要討論應使用金屬棚架或竹棚，稱「我哋唔好將個焦點模糊咗」。

政府稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖引起社會爭議，質疑政府意圖將大埔宏福苑大火的矛頭指向竹棚架。發展局上周五（28日）反駁指，相關議題已持續多年，外加金屬棚架使用標準組件，能提供更工整的通道、平台和走道，有助提升工地安全，而且與國際做法接軌。