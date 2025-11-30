宏福苑火災｜麥美娟：保證災民免費住屋至重建家園　將設多項津貼

民政及青年事務局局長麥美娟今日（30日）稱，政府定必確保宏福苑災民有免費住屋，直至他們重建家園。她又稱政府會「長遠支持」災民，除了五萬元生活津貼外，之後可能會有不同計劃推出，包括津貼計劃、可能是教育基金，甚至重建家園的安排。而基金有審計署監察，會確保款項能用得其所。



（資料圖片/夏家朗攝）

（資料圖片／左朗星攝）

麥美娟：政府保證災民重建家園前有免費住屋

政府目標一至兩星期後將約1,900戶災民轉到過渡性房屋，暫時找到1,800多個單位。這些單位營運期有限，而且原本計劃簡樸房規管制度實施後，供住在劣質劏房的市民入住。

民政及青年事務局局長麥美娟今日在無綫節目《講清講楚》回應災民安置問題，指會確保宏福苑災民有免費住屋，直至他們重建家園。她指會做出彈性安排，確保達到每個住戶的住屋需要。

住多久，總言之，何時幫他們重建家園時，就是他住多久的時候。做出彈性安排，確保每個住戶其住屋需要能達到。 民政及青年事務局局長麥美娟

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷。宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府上周四（27日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。（梁鵬威攝）

未受波及大廈居民也會獲發應急錢及生活津貼

當局已陸續向災民先派一萬元應急錢，麥美娟稱正考慮讓災民到各區民政事務總署領取，加快發放。她又稱政府會「長遠支持」災民，除了五萬元生活津貼外，之後可能會有不同計劃推出，包括津貼計劃、可能是教育基金，甚至重建家園的安排。而基金有審計署監察，會確保錢能用得其所。

宏福苑八座大廈有一座未受波及，她稱這座居民都有受火災影響，同樣會獲發應急錢及生活津貼。被問及政府相關監管制度是否不足，她則回應特首成立三個工作組，就是希望面對事實及公眾關注。