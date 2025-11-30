宏福苑大火｜災民社區中心疑遇騙徒　揭發無證件事敗稱：你好醒目

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成逾百名人士死傷。有騙徒針對宏福苑居民，欲盜取其個人資料，災民何先生今（30日）重返宏福苑，接受訪問直指詐騙猖狂，數日連收多個可疑電話，日前更曾在社區中心遇上3名可疑人士，對方以協助登記援助為由，直索他個人資料。何先生察覺有異，要求對方出示證件，對方被拆穿尷尬回應：「你（災民何先生）好醒目喎」。



宏福苑大火災民何先生疑遇騙徒，叫對方出示有關證件。對方見事敗，則尷尬回應：「你好醒目喎」。（黃學潤攝）

由1983年入往宏福苑的何先生今（30日）重返宏福苑，希望碰回老街坊好朋友尋安心，雖然碰見不少熟悉的面孔，但亦從街坊口中得知不少悲劇。他知道有家庭遭遇厄運，一家數口喪生，亦有老街坊萬念俱灰，其太太、孫仔尚未尋獲。

居民火災後家園盡毀，但有騙徒竟想趁亂詐騙，何生先分享經歷，指連日連收多個可疑電話，更提到在日前到大埔東昌街的東昌社區中心時，遭3名男子搭話，指可以協助他登記援助，直指「幫你攞屋」，要求他提供入息審查等資料，稱「我幫你check check（查看）啦」期間，竟想直接操控何先生的電話，索取其資料。何先生指，3人僅在手臂貼上以手寫的名字，「背心又冇、證件又冇、乜都冇」，同時又結黨行動，十分可疑。何生先見狀即叫對方出示有關證件，對方見事敗，則尷尬回應：「你（何先生）好醒目喎」。

針對近日有騙徒以不法手段利用居民的個人資料，包括渾水摸魚冒認居民身份領走1萬元應急錢或冒認災民領取援助。民政及青年事務局局長麥美娟昨日表示，如有人涉虛報或者瞞騙，申領津貼時需要簽收文件，聲明符合資格；如果有虛報，會轉交相關部門跟進。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

警方提醒市民警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。

