宏福苑大火｜曾俊華：罪魁顯然非竹棚　促調查人為因素改善監管

大埔宏福苑五級火發生後，政府擬日後以金屬棚取代竹棚，引起爭議，坊間有聲音質疑導致大火的矛頭並非竹棚架。財政司前司長曾俊華今日（30日）在社交平台表示，不應這麼快「判竹棚死刑」，貿然禁用很可惜，應調查人為因素，例如有否吸煙、不合格物料等，並提出改善和監管方法。他又認為金屬棚架造價高，質疑若在大維修中全面替代竹棚，普羅市民能否承受。



大埔宏福苑上周三（26日）五級大火造成128人死亡，79人受傷。（黃學潤攝）

指罪魁顯然非竹棚 長遠應改善監管方法

曾俊華表示，從現場片段看到不少外墻搭建的棚架，在幾十小時的大火焚燒後，仍然未有塌下，主要是棚網和封窗發泡膠板被燒毀，指出慘劇罪魁「顯然唔係竹棚呢種建築材料」。他稱應從人為因素出發調查事件。

行政長官李家超11月27日到宏福苑外圍視察，同日政府在記者會宣布推動金屬棚取代竹棚路線圖。（資料圖片）

火災係咪因為有人吸煙引起呢？ 係咪有人採用咗一啲唔合格嘅物料呢？制度上仲有冇要補足嘅地方呢？可以考慮經過專業調查研究之後，先至再提出長遠改善同監管嘅方法。 財政司前司長曾俊華

稱市民未必能承擔金屬棚架費用

曾俊華又回顧搭棚在香港以至廣東地區，已有四五百年歷史，「棚搭建技藝甚至已經被列入香港非物質文化遺產」，若因今次事件「貿然決定禁用靈活有彈性嘅竹棚」，他會覺得非常可惜。

宏福苑慘受烈焰吞噬，截至今日（27日）下午仍然有火焰由單位噴出。（梁鵬威攝）

他又說全港超過六成、樓齡30 年及以上的舊私樓大維修方面，業主常呻要支付天價維修費，質疑若全面以金屬棚架，代替造價「平一截」的竹棚，普羅市民未必能承擔。