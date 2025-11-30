宏福苑火災｜蘇州旅客社區中心弔唁　留言「逝者安息，生者堅強」

大埔宏福苑日前發生五級火警，128人死亡，包括一名消防員。政府在全港18區設弔唁處，不少市民今（30日）來到位於大埔富亨鄰里社區中心的弔唁處致意。有退休消防員前來弔唁，對年輕後輩殉職感到難過；亦有蘇州旅客特意來港弔唁，認為「香港人都好友善，是一家人」，在弔唁冊上留言「逝者安息，生者堅強」。



今早約10時，位於大埔富亨鄰里社區中心的弔唁處，陸續有市民來到弔唁。（夏家朗攝）

不少人帶同鮮花獻上，悼念宏福苑火災死難者，神情哀傷。（夏家朗攝）

大埔居民、前港島區消防員鍾先生，對後輩離世感到難過。（夏家朗攝）

今早約10時，位於大埔富亨鄰里社區中心的弔唁處，陸續有市民來到弔唁，在弔唁冊上留下字句。不少人帶上鮮花，神情哀傷，有人不禁流淚。

大埔居民、前港島區消防員鍾先生到場弔唁，他說雖沒有親友受災情影響，但認為「廣大市民都會睇到呢啲（災情）消息，咁呢啲係人之常情，普通市民唔係呢區都會咁做（弔唁）」。他對年輕消防後輩殉職感到難過，又自言「好彩」，在 職業生涯中未有遇過如此大的火災。

位於大埔富亨鄰里社區中心的弔唁處，陸續有市民來到弔唁，在弔唁冊上留下字句。（夏家朗攝）

來自蘇州的朱女士在昨天特意來港，打算在今天弔唁後離港。她說有家人居於大埔，曾來港多次，認為「香港人都好友善，是一家人」，對火災災情感到難過，言談間她不禁哭泣。她透露，在弔唁冊中寫下「逝者安息，生者堅強」，指事件讓她反思到能活著，可以跟家人在一起，便很幸福。

大埔居民李小姐，與女兒一同來到弔唁。她透露，有認識的人在火災中受傷，幸好傷勢輕微，現已康復。她說心情悲傷，希望死者早日安息，傷者盡快走出傷痛，回復正常生活。她又希望，政府盡快安排長期居所予災民，讓他們開展新生活。