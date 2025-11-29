宏福苑火災｜多人大埔弔唁處悼念　稱「願居民盡快走出傷痛」

大埔宏福苑奪命火造成128人死亡，民政署今日起一連3日，在全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊。其中在大埔富亨鄰里社區中心，首一小時有約十多人前來悼念。有人透露在弔唁冊寫上「深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛」；另有人受訪時眼泛淚光，指有認識的人命喪火海，感到難過，呼籲有心人向災民捐款。



早上8時，政府官員在政府總部默哀3分鐘。與此同時，約15名民政署職員及大埔街坊在富亨鄰里社區中心默哀。（任葆穎攝）

弔唁處在今早9時開放，首一小時有約十多人前來悼念，並在弔唁冊寫上悼文，當中不少是大埔富亨邨居民，其中居民郭小姐說，感到很沉痛，她憶述事發時正在馬鞍山乘坐小巴，從遠處看到宏福苑的火勢擴散，卻愛莫能助。事發後，她從其教職員親友口中得知，受火災影響，有一半學生缺席課堂，「（作為）大埔人，會諗呢個土生土長嘅地方點算好？」

她說，曾到東昌街體育館的臨時庇護中心當義工 ，形容大致有秩序。她又稱，本身催眠治療師和心理諮詢師，希望透過自身專業向災民提供支援，同時呼籲傳媒採訪時「放輕少少」，讓家屬沉澱。

民政署今日起一連3日，在全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊。其中在大埔富亨鄰里社區中心，首一小時有約十多人前來悼念。（任葆穎攝）

住在富善邨的鍾女士在弔唁冊寫上「深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛。」（王海圖攝）

富亨邨居民稱感難過 連日哭了數次

住在富善邨的鍾女士在弔唁冊寫上「深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛。」對於今次火災，她形容感到震撼，斥「有人對安全問題有疏忽，造成咁大災難」，願逝者安息。

富亨邨居民李先生亦前來悼念今次火災的遇難者。他在弔唁冊寫上自己名字，又形容感到難過，這幾天已哭了數次。另一住在大埔30年的居民王女士受訪時眼泛淚光，她說知悉其兒子的友人親屬離世，呼籲有心人捐款予災民，同時希望倖存者「可以捱過呢段時間」。