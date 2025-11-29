宏福苑大火災｜市民到18區弔唁處悼念 善心花檔免費鮮花供自取
撰文：李納德
出版：更新：
大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人枉死，已成香港史上死傷最多的住宅火災。不少港人為悼念火災罹難者，今日（11月29日）到各區的弔唁處簽署弔唁冊，有市民亦為死難者獻上鮮花。有將軍澳街坊今日發帖，拍到花墟道有花檔有免費悼念用的菊花，供市民免費取用。網民大讚「人間有愛」，又指「呢個宣傳我接受，因為有愛」。現時民政事務總署在全港18區都設有弔唁處，由今日起至12月1日，市民可前往簽署弔唁冊。
花檔免費悼念菊花供市民自取
無情大火燒毀宏福苑居民家園，造成逾百人傷亡，許多市民到各區的弔唁處哀悼死難者，不少人帶上鮮花。有網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，拍到油尖旺花墟道有花檔為市民提供免費「悼念菊花」，插牌寫可免費自取1板，「如付款，店主代捐款Thank You」。
網民：各人都在自己領域盡一分力
網民感謝檔主心意，大讚「有愛」、「呢個宣傳我接受，因為有愛」、「天佑香港！天佑大埔」、「人間有愛」、「我會畀錢先敢拎」、「各人都在自己的領域盡一分力」。
民政事務總署在全港18區設置弔唁處
為對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署由11月29日至12月1日會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，簽署弔唁冊的時間為上午9時至下午9時。
18區弔唁處地點如下：
+4
宏福苑火災│老翁臨終緊握1物 家屬認屍秒確認身份 兒媳哭讚聰明宏福苑大火災｜消防員不忍救護員被忽略：好值得尊敬 網民齊打氣宏福苑大火災｜住客不知火警 保安敲門通知 街坊：感激救命之恩大埔宏福苑火災︱救命走佬袋清單必備8大物件 附攜寵物逃生6錦囊宏福苑大火災｜南亞裔群助派物資稱：香港都係我哋屋企 惹哭網民大埔宏福苑火災｜冰粒老闆低調為消防送冰 收義工電話：唔好講錢宏福苑大火│大埔煙民災場附近亂扔未熄煙頭 目擊者：真係好諷刺宏福苑火災｜街坊指有非災民領物資 中學生自發把關 網民：榜樣