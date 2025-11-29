宏福苑大火災｜市民到18區弔唁處悼念　善心花檔免費鮮花供自取

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人枉死，已成香港史上死傷最多的住宅火災。不少港人為悼念火災罹難者，今日（11月29日）到各區的弔唁處簽署弔唁冊，有市民亦為死難者獻上鮮花。有將軍澳街坊今日發帖，拍到花墟道有花檔有免費悼念用的菊花，供市民免費取用。網民大讚「人間有愛」，又指「呢個宣傳我接受，因為有愛」。現時民政事務總署在全港18區都設有弔唁處，由今日起至12月1日，市民可前往簽署弔唁冊。



網民發現油尖旺花墟道有花檔為市民提供免費「悼念菊花」。 （fb群組「將軍澳主場」）

花檔免費悼念菊花供市民自取

無情大火燒毀宏福苑居民家園，造成逾百人傷亡，許多市民到各區的弔唁處哀悼死難者，不少人帶上鮮花。有網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，拍到油尖旺花墟道有花檔為市民提供免費「悼念菊花」，插牌寫可免費自取1板，「如付款，店主代捐款Thank You」。

網民：各人都在自己領域盡一分力

網民感謝檔主心意，大讚「有愛」、「呢個宣傳我接受，因為有愛」、「天佑香港！天佑大埔」、「人間有愛」、「我會畀錢先敢拎」、「各人都在自己的領域盡一分力」。

民政事務總署在全港18區設置弔唁處

為對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署由11月29日至12月1日會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，簽署弔唁冊的時間為上午9時至下午9時。

18區弔唁處地點如下：

早上8時，政府官員在政府總部默哀3分鐘。與此同時，約15名民政署職員及大埔街坊在富亨鄰里社區中心默哀。（廖雁雄攝）

早上8時，政府官員在政府總部默哀3分鐘。與此同時，約15名民政署職員及大埔街坊在富亨鄰里社區中心默哀。（廖雁雄攝）