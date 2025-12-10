大學教育顧問True North Education港設總部　引導學生應對入學試

大學教育顧問機構True North Education今日（9日）正式宣布於香港設立總部，為本地與亞洲學生提供專業教育諮詢服務。機構指隨著亞洲家庭對優質教育需求持續上升、教育國際化步伐加快，加上科技推動的「教育3.0」模式興起，教育投資正由傳統辦學轉向「全人發展與升學生態系統」建設。



管理合夥人指出，名校招生官最想知道學生「除了成績，你是誰？」，「具個性與深度的個人敘事，是亞洲學生最易忽略的一環」，機構會提供指導，引導學生找到答案，以應對入學面試。



True North Education由韓裔美籍兄弟Samuel Hwang與Danny Hwang創立，二人分別畢業於美國麻省理工學院（MIT）及西點軍校(West Point)。他們與團隊成員Bob Fan和Edward Lee成功拓展True North Education，於上海、深圳、東京、曼谷、吉隆坡及倫敦設立據點，並於2020年在越南河內創辦True North International School。

True North Education公布，委任陳思銘、Bob Fan及Edward Lee為管理合夥人。

True North Education表示，公司具備覆蓋亞洲、英國、美國的策略性升學與教育網絡，正好與香港人口政策方向高度契合，抓緊教育需求升級所帶來的發展機遇，協助本地學生拓展通往世界名校的新途徑。有高達95%的True North Education學生獲目標院校所錄取，院校包括常春藤盟校、牛津大學和劍橋大學，以及美國頂尖30大學等。

育有四名子女的True North Education管理合夥人暨基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管吳燕安（Christina Gaw）表示，教育是長期投資中社會回報最高的領域之一。她指基滙資本自2018年起，成為True North Education的策略投資者與長期合作夥伴，並以前瞻視角佈局亞洲教育市場的結構性轉型。「教育不僅是知識傳遞，更是跨代價值的延續。我們相信資本應推動教育前行，將香港成為孕育人才的沃土。」

吳燕安表示，隨著亞洲家庭對優質教育需求持續上升、教育國際化步伐加快，加上科技推動的「教育3.0」模式興起，教育投資正由傳統辦學轉向「全人發展與升學生態系統」建設。她表示暫未有計劃在港開辦國際學校。

管理合夥人Bob Fan與Edward Lee亦分享全人發展的重要性，他們指單靠優秀成績已不足以在全球頂尖大學中脫穎而出，但許多亞洲學生往往只著重考試分數，而常春藤盟校等世界級大學，更加在意學生的全人發展。他們指招生官更想知道「除了成績，你是誰？」，「具個性與深度的個人敘事，是亞洲學生最易忽略的一環。」

他們補充，為配合香港政府構建香港國際教育樞紐願景，True North Education將進一步融合教育與科技，促進香港成為亞洲教育創新城市，以跨境教育資源與全球升學網絡，協助香港學生走向國際舞台。