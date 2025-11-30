宏福苑火災｜印傭不理八旬僱主反對　強拉一同逃命　指火警鐘無響

大埔宏福苑火災造成最少146人死亡，生死只在剎那間。來自印尼的外傭Pitasari事發時與八旬女僱主一同在家。Pitasari察覺不妥、到樓下查看時發現有火，便立即叫女僱主一同逃生，但由於婆婆不良於行，初時並不願離開；Pitasari後來強行將婆婆帶離住宅，15分鐘後便已看到火光熊熊。若不離開，後果不堪設想。



大埔火災死傷枕藉。（資料圖片／羅日昇攝）

來自印尼、在港任職家僱兩年半的Pitasari事發的時候帶著行動不便、八十多歲的婆婆逃生。（何頴賢攝）

Pitasari今日回到現場，看着到來悼念死難者的市民，心裡百盤交雜。她憶述上周三（26日）事發當日，與八旬女僱主一同在四樓的家。她察覺不妥、到樓下查看時發現有火，便立即叫女僱主一同逃生，全程沒有任何警鐘聲。

婆婆不良於行，而當時升降機已停止運作，要逃生的話必須走樓梯，令婆婆卻步。不過，Pitasari強行將婆婆帶離住宅，15分鐘後便已看到火光熊熊。若不離開，後果不堪設想。

除了婆婆外，Pitasari的一名朋友當時亦在焚燒的建築旁，完全不知危機就在附近。Pitasari一併將其帶走，一次過救了兩條性命。

形容事件為創傷 身上僅餘手機及護照

談及災情，Pitasari眼泛淚光，指火警發生時未有聽到警鐘聲，感到不知所措，形容事件為創傷（trauma）。身上僅餘手機及護照的她被問到知不知道港府會向災民提供協助時一臉茫然，她身旁的同鄉說：「沒人通知她政府能幫忙。」不過，該名同鄉亦補充，印尼駐港總領事館已主動聯絡了她。