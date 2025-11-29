宏福苑火災｜母親偕3個月大女嬰和菲傭同被困獲救　3人留醫ICU

大埔宏福苑周三（26日）五級火災，造成多人傷亡，當中有母親、3個月大女嬰和剛抵港工作的菲律賓籍女傭同困火場，最終由消防救出，3人被送往深切治療部，有認識該名母親的網民表示，3人情況穩定。



Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作。（網上圖片）

有傳媒報道，菲傭Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作，火警發生時，她和僱主及3個月大的幼主被困火場，Rhodora一直抱住幼主，最終消防救出眾人。Rhodora事後由救護車送往基督教聯合醫院接受治理，目前留醫深切治療部。

Rhodora一直抱住幼主，最終消防救出眾人。（網上圖片）

但有網民表示，認識事件中的女僱主，對方憶述當時一直抱住自己女兒， 「後段諗盡辦法點樣可以令BB吸少啲濃煙, 就放咗BB喺衣櫃入面」，消防入屋後，母親提醒女嬰仍在櫃內，由消防抱走嬰兒離開。

至於該名外傭，網民形容「真的是唔好彩，因為佢入屋不到24小時就發生呢件大事，對佢嘅遭遇，深感同情」，3人仍在深切治療部接受觀察，情況同樣穩定，「希望3人快啲快啲 早日康復」。