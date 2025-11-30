宏福苑火災｜6幢已檢視無結構危險　有高空墮物風險不解封宏志閣

大埔宏福苑火災｜警方與房屋署今日（30日）交代新進展。房屋署代表指，署方已對八棟樓宇的其中六棟進行了初步檢查，暫時這些樓宇的整體結構也沒有即時危險，但有少量單位損毁較嚴重。警務處代表指出，樓宇外圍有高空墮物風險，暫時不宜工作人員以外的人士進入，因此即使無受火災波及的宏志閣，居民也暫未能回家，解封無期。



（左起）房屋署副署長(發展及建築) 梁洪偉、災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司、新界北總區指揮官林敏嫻及警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，今日下午交代大埔火災最新進展。（直播截圖）

宏福苑大火後滿目瘡痍，但房屋署代表稱樓宇整體結構暫沒即時危險。（翁鈺輝攝）

房屋署副署：有少量單位損毁較嚴重 須進行鞏固工程

房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉表示，房屋署已經動員超過100個專業人員，署方已對八棟樓宇的其中六棟（宏仁閣、宏道閣、宏健閣、宏泰閣、宏盛閣及宏志閣）、涉及1,500戶進行了初步檢查，剩餘宏生閣及宏昌閣兩棟的檢查，會在今日展開，希望今日內能完成。

梁洪偉指根據暫時評估，所有樓宇整體結構沒有即時危險，但有少量單位損毁較嚴重，已即時聯絡緊急維修承建商進行鞏固工程，讓警方及消防員盡快進入單位蒐證及進行其他行動。他補充，署方會同步進行第二階段勘察，以石屎芯判斷樓宇結構。

房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉。（資料圖片／蔡正邦攝）

災難遇害者辨認組主管：樓宇部分樓層燒得太厲害 有潛在危險

災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭家俊警司也提到，入黑後整體環境更加不理想，就算有強力照明系統，始終光線難以無死角覆蓋樓層每一個角落；樓宇部分樓層燒得太厲害，有潛在危險。

警務處新界北總區指揮官林敏嫻。（資料圖片／林振華攝）

警務處：樓宇外圍有高空墮物風險 如跌竹枝及冷氣機

警務處新界北總區指揮官林敏嫻則指，樓宇外圍有高空墮物風險，如掉落的竹枝及冷氣機等，所以暫時除了工作人員，禁止任何人進入。

林敏嫻表示，宏志閣雖未受波及，很多居民查詢可否入去拿物品或看看，但因外面環境、整個屋苑情況非常惡劣，半空有一些物品搖搖欲墜，如果解封可能會對居民造成危險，例如跌下來砸傷人。因此她說，在未完全安全的情況下，暫時未有考慮解封。當方會盡快完成搜查及清理危險物品，以便展開調查。