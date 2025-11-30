宏福苑火災｜生還工人憶判頭殿後以水喉灌救　走遲一步葬身火海

大埔宏福苑五級大火導致146人死亡，當中四人確認為屋苑大維修的工人，還有一人尚失聯。其中69歲「三沙判頭」陳先生發現火警後嘗試救火，但火勢極大，最終喪命。他聘請的兩名紙皮石掃口工人，其中一人已證實死亡，另一人仍然失聯。



陳先生聘請的工人潘先生憶述，當日發現起火後，陳先生率領一眾工人找來水喉撲救。豈料火勢有增無減，陳先生叫其餘工人撤退，自己殿後繼續灌救，最終走遲一步葬身火海。



陳先生聘請的工人潘先生（右）憶述，當日發現起火後，陳先生率領一眾工人找來水喉撲救。（受訪者提供）

11月30日有數千人到大埔排隊獻花，以「memo紙」抒發心中所想。（夏家朗攝）

很多人一家大小一同到現場。（夏家朗攝）

一眾工人以水喉救火不果

69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，聘用至少五個工人。他所聘請的工人潘先生憶述，當日一眾工人在宏泰閣10樓工作，目擊宏昌閣最先起火。

見隔籬嗰度有啲火彈落嚟， 我哋呢邊做嘢嘅工人就搵條水喉去淋水。淋到咁上下，見唔對路嗰時，我哋就叫啲工人撤退。可能阿陳生仲喺度繼續淋，淋完最遲走咗出去。 宏福苑火災生還者潘先生

69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，當日嘗試救火時喪命，遺下太太及四名女兒。（建造業總工會提供相片）

同一組工人一死一失聯

潘先生當時協助一同救火，但認為火勢極大，決定撤退及疏散工人，而陳先生嘗試救火，最終太遲逃生，命喪火海。

除了陳先生，他聘請的46歲紙皮石掃口工人劉女士，當時同樣在宏泰閣約12、13樓工作，最後亦喪命，遺下一名兒子。75歲紙皮石掃口工人藍女士當時與劉女士一起工作，至今仍然失聯。

11月30日，大批市民獻花悼念宏福苑火災死難者。（夏家朗攝）

11月30日，排隊獻花的人士目測有數千人，人龍一直沿林村河，延伸至寶鄉橋下。（夏家朗攝）

尚未發10月工資 工會助追討

建造業總工會理事長周思傑昨日探望多位死者的遺屬及潘先生。他說由陳先生直接聘請的多名工人尚未收到10月份的工資，但由於陳先生已身亡，加上大判承建商宏業建築工程高層遭警方及廉署拘捕，需要了解如何協助工人追討賠償。他指，根據勞工條例，大判可以代支兩個月薪金，但現階段仍需確定大判公司有否因執法部門行動。

