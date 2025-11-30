宏福苑大火｜政府援助基金總額達12億元　物資捐獻網上平台開通

大埔宏福苑五級火造成慘重傷亡，大批居民無家可歸。政府發言人周日（11月30日）表示，由政務司司長、政務司副司長和財政司副司長分別領導的調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組和應急住宿安排工作組，正全力以赴推展支援善後及調查工作。其中，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額已有約12億元。



可經AlipayHK及WeChat Pay HK直接捐款

政府發言人指出，截至周日中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額已有約12億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

民政及青年事務局表示，捐款渠道方面， AlipayHK及WeChat Pay HK已設立「大埔宏福苑援助基金」的直接捐款渠道，方便市民捐款。

此外，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台（www.taipodonation.hk）已於周日開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資，以便政府統一整合資料，並在有需要時分發物資予居民。政府亦已於大埔社區中心設立中央物資站，以統籌及妥善管理收到的捐贈物資。

已向1,420戶派發1萬元應急補助金

其中，政府自上周四（27日）晚起，陸續向每戶受影響居民提供10,000元現金的應急補助金。截至周日下午1時，已為超過1,900戶登記，並向1,420戶派發應急補助金。此外，政府亦會就每位死難者，向家屬發放20萬元慰問金，並由本星期開始，為每戶受影響家庭發放五萬元生活津貼。

每位死難者5萬元殮葬及相關開支 富山公眾殮房設服務櫃位

至於殮葬事宜，食環署會安排專人協助每一個死難者家庭處理，並讓家屬按其屬意的時段及地點安排有關身後事。政府會免費提供骨灰安置及相關服務，並通過「一戶一社工」就每位死難者向家屬提供5萬元以支付殮葬及相關開支。

食環署已在富山公眾殮房設立服務櫃位，亦會主動聯絡家屬提供協助。待家屬就其屬意的安排有決定後，食環署會立即跟進。

更多有關大埔宏福苑支援服務的最新消息及詳情，可瀏覽政府設立的一站式專題網站。