宏福苑大火｜救恩書院學生不幸離世　校方啟動危機處理機制

大埔宏福苑五級火死傷枕藉，大埔救恩書院周一（12月1日）公布，該校有學生於事件中不幸離世，該校辦學團體、法團校董會及全校師生，深感痛心及惋惜。校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導主任、學校社工及教育心理學家已組成專業支援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師生交代事件。



圖為大埔救恩書院。（救恩書院學校簡介短片截圖）

為學生提供輔導 籲家⻑留意子女情緒

由救恩書院校⻑温結冰署名的公開信稱，為關顧校內師生，校方已採取多項措施，一是情緒支援，由教育心理學家及學校社工即時為離世學生的同班同學及好友提供輔導。二是全校關注，校方已發出家⻑信及電話聯繫家⻑，呼籲家⻑在未來數天密切留意子女的情緒表現，並提供尋求協助的途徑。三是生命教育，學校會按照教育局建議及校本需要，對學生進行輔導及安排生命教育課，協助學生以正面的態度面對不幸和處理情緒。

信中表示，該校全體師生對這不幸事件深表哀悼。由於事件已交由警方調查，亦涉及個人私隱及尊重家屬感受，校方不便透露更多詳情，懇請體諒。此外，校方懇請各界傳媒給予離世學生家屬及該校師生空間，讓大家能在寧靜的環境下處理哀傷情緒及梳理心情。