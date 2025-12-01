宏福苑大火｜有車隊提供輪椅的士義載　運輸署協調巴士優化改道

大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，慘劇令全港市民痛心，各方都紛紛伸出援手。其中，再有的士車隊宣布，向受火災影響的居民提供輪椅的士義載服務。另外，運輸署周日（11月30日）表示，因大埔火災後續工作，多個路段仍需封閉。署方已督導專營巴士營辦商優化改道安排，減低周一（12月1日）上班上學等市民出行的不便。署方呼籲，市民應提早計劃行程，預留充裕時間。



宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

BigBoss Taxi免費助有需要者往返庇護中心和醫院

的士車隊BigBoss Taxi表示，向受大埔火災影響的居民，提供輪椅的士義載服務，免費接載有需要居民往返臨時庇護中心和3間醫院，包括大埔那打素醫院、威爾斯醫院和北區醫院。有需要的居民可於12月1日至12日早上9時至下午5時致電服務熱線預約，建議在使用服務前3小時預約，電話為6123 2882。

港鐵東鐵綫及港鐵巴士繼續適時加密班次

另外，運輸署周日指出，在公共運輸方面，因應介乎南運路和吐露港公路（往九龍方向）及介乎廣福公園和皇悅居（來回方向）的大埔公路—元洲仔段仍然封閉，運輸署已協調九巴第72、72A、73A和74A號線，由周一首班車起改經優景里往大埔公路—大埔滘段，以接載乘客由大埔受影響地區前往沙田和市區，減低市民特別在繁忙時間出行的不便。

路政署和康樂及文化事務署在不影響樹木主體的前提下，已完成修剪優景里沿途部分位置伸出行車道上空的樹枝。巴士公司亦已完成路面測試，確保行車和道路安全。市民應參閱營辦商網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊。

此外，港鐵東鐵綫相關路段及大埔區內的港鐵巴士路線會繼續適時加密班次，專營巴士營辦商亦會預留後備車輛和人手，應對乘客需求。

吐露港公路往九龍方向前往大埔墟支路已解封

另外，早前封閉介乎吐露港公路和大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）全線，以及吐露港公路（往九龍方向）通往大埔公路—元洲仔段的支路，已分別於11月28日晚上及周日上午重開，駕駛人士可使用相關路段分別前往大埔創新園／大埔北及南運路。

需注意的是，在餘下封閉路段重開前，預計大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心的道路的交通仍較繁忙，市民應避免駕車前往。運輸署已於相關位置的可變信息顯示屏，加強提示駕駛人士使用達運道、大埔太和路或完善路前往大埔各區，並臨時修改部分道路標記以助疏導交通。