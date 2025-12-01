宏福苑大火｜億京慈善基金捐1000萬　同珍集團捐款200萬

【大埔/宏福苑/大火災/大埔宏福苑援助基金】大埔宏福苑上周三（26日）發生五級奪命大火，證實死亡人數增加至146人。



對於近日大埔宏福苑的火災，億京發展宣布，會透過億京慈善基金向香港特區政府「大埔宏福苑援助基金」捐款港幣1000萬元，冀能支持救援工作，與社區攜手共渡時艱。

億京發展表示，對於火災深感哀痛，對遇難者致以沉痛哀悼，謹此向死傷者家屬及受影響人士表達深切慰問。亦向所有消防人員、救援人員及各方援助所展現的專業與無私精神，致以衷心的敬意。

同珍集團捐款200萬

同珍集團表示深表悲痛，向不幸罹難的居民及英勇殉職的消防員致以最深切的哀悼，並向所有受影響的家庭、死傷者家屬及前線救援人員致以誠摯慰問。為進一步支持後續救援及社區重建工作，同珍集團、集團董事經理王賜豪醫生、梁小燕女士、王曼霞女士透過「王仲銘慈善基金」，向香港特別行政區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」及消防處捐贈港幣200萬元。

又指為緩解受災居民的迫切需求，同珍集團已於11月26日火災發生當晚11:30緊急送出1,000套禦寒衣物，並迅速送往相關庇護中心，期望在寒夜中為受災居民送上溫暖與支持。