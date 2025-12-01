宏福苑火災｜有災民憑相機遠眺受災的家現況　續有區外人攜花悼念

大埔宏福苑上周三（11月27日）發生五級大火，至今至少146人死亡，過千名居民痛失家園。事件過後，有市民自發到在場外的廣福休憩處悼念，獻上鮮花及字句。今（12月1日），有災民到場借傳媒相機拍下所居單位，欲查看情況，他說：「最不滿就係比咗十幾萬裝修費，攞啲錢嚟燒咗自己間屋。」



今（12月1日），廣福休憩處，封鎖線前再現一片花海。（夏家朗攝）

不少人帶同鮮花到場悼念，有人不禁流淚。（夏家朗攝）

便利貼紙上，寫上對去世之人想念，亦願逝者安息。（夏家朗攝）

原居於宏道閣21樓的梁先生，期望可以早日回到單位查看損失。（夏家朗攝）

宏福苑對開休憩處花海續在

位於宏福苑對外的廣福休憩處，繼續有市民帶同鮮花前來悼念。現場所見，封鎖線前再現一片花海，不少人感觸落淚，亦有到場的人需與家人相擁，平復情緒。

今（12月1日），廣福休憩處，封鎖線前再現一片花海。（夏家朗攝）

不少人帶同鮮花到場悼念，有人不禁流淚。（夏家朗攝）

有到場的人需與家人相擁，平復情緒。（夏家朗攝）

更多現場情況：



+ 10

宏福苑首批住戶今天重回災場遠眺單位：有少少希望，即係唔會燒晒

69歲的梁先生居於宏道閣21樓的單位，但因受火災影響，要遷到區內的臨時住處，現已申請政府中轉屋。梁先生是首批入住宏福苑的住戶，今天回到災場附近，希望領取物資，並借傳媒相機拍下所居單位，欲查看情況，「我頭先望一望，個窗打開咗，但佢話下面有少少發泡膠，有少少希望，即係唔會燒晒啦應該…… 有啲嘢執返囉。」

原居於宏道閣21樓的梁先生，期望可以早日回到單位查看損失。（夏家朗攝）

梁先生期望政府讓他早日回到單位查看損失。談及火災，他情緒激動，說：「我最不滿就係比咗十幾萬裝修費，攞啲錢嚟燒咗自己間屋。」他又對各個慈善基金的申請安排表示不滿，「我琴日攞個籌，今日又話冇…… 搞到我哋啲災民頻頻撲撲。」

另外，居於沙田的梁先生與女兒，特意前來獻花悼念。他說對火災感到難以置信及心痛，言談間他雙目通紅。他指，事件本來不應發生，形容屬人禍，認為負責運行安全制度的人需要負責，「啲居民都舉過手話有問題，咁樣但係佢哋繼續照去個工程。」