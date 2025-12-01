宏福苑大火｜私隱專員強烈譴責騙徒借火災行騙　提醒4大防騙貼士

大埔宏福苑五級大火傷亡枕藉，居民家園盡毀，但有騙徒竟趁亂詐騙，網傳有自稱是義工的人士在災場一帶，伺機接近長者欲騙取其身份證號碼等個人資料。私隱專員公署今日（1日）表示，留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料。



個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。



個人資料私隱專員鍾麗玲。（資料圖片／廖雁雄攝）

私隱專員公署今日表示留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料，包括中英文姓名、香港身份證號碼、電話號碼，以及銀行及信用卡資料，包括戶口號碼、信用卡號碼、提款卡號碼及驗證碼等。

公署亦表示，有市民收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。

個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。她指，市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，應先查證對方或相關機構的真偽。

公署建議四大防騙貼士

公署建議以下防騙貼士，以保障個人資料私隱及財產，避免墮入騙徒陷阱：

提高警覺：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；



核實發送短訊人士的身分：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若懷疑對方身分，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；



保護戶口資料：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能）；



防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。



市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。