宏福苑火災｜菲傭大火中護3個月大幼主　菲律賓參議員赴醫院探望

大埔宏福苑發生五級火災，造成多人傷亡，包括外籍傭工。火警中一名剛抵港工作的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz與僱主及3個月大女嬰一同被困火場，期間Rhodora一直抱住幼主，最終眾人獲救，Rhodora被送院治理。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在網上發文稱已親自赴醫院探望Rhodora，對於Rhodora沒有選擇獨自逃生，反而留下保護嬰兒的舉動，表示高度讚揚，更稱Rhodora是當代真正的英雄，也是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。



菲律賓參議員Imee R. Marcos昨日（30日）亦發文稱已到聯合醫院探望事主，讚賞其英勇行為，並向她致敬。



菲律賓參議員Imee Marcos探訪Rhodora。（Senator Imee R. Marcos Facebook 圖片）

菲律賓海外勞工福利署（OWWA）發文指，署方連同菲律賓駐港總領事館、菲律賓移工部門及外勞事工中心親自探訪Rhodora，目前她處於危殆但穩定的狀態，對治療反應良好，又指政府將全力提供支援。菲律賓OWWA地區辦事處亦即時慰問Rhodora的家人，確保他們的狀況並提供所需援助。

OWWA表示Rhodora沒有選擇獨自逃生，而是緊緊抱住嬰兒保護她，最終救了嬰兒的性命，讚揚Rhodora是當代真正的英雄，也是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。文末則為Rhodora祈禱她能夠早日康復。

菲律賓海外勞工福利署 OWWA 在Facebook 發文讚揚Rhodora的英勇事跡。

菲律賓參議員Imee R. Marcos亦在Facebook發文稱，昨日（30日）探訪了受大埔火災影響的菲律賓傭工，其中一位是Rhodora Alcaraz，她當時緊抱一名3個月大的嬰兒，讓孩子遠離濃煙和烈火。Imee R. Marcos在文未向Rhodora致敬，同時向所有即使身處異鄉，仍為家人奉獻的菲律賓傭工致敬。

最新的影片中顯示，Imee R. Marcos緊握着Rhodora的手，並與Rhodora對話，Imee R. Marco指，“Her family in Philippines is very worried that she in the ICU, but then she is in stable condition.”（菲律賓的家人非常擔心Rhodora在深切治療部的狀況，不過Rhodora的情況現已穩定。）

