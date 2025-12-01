宏福苑大火｜受影響學校逐步復課　出版社提供教科書予受影響學生

教育局局長蔡若蓮在社交平台撰文，指受宏福苑火災影響而需要停課的學校，今天（1日）逐步以不同方式復課，情況整體暢順。她表示，約40間教科書出版社和零售商將為受影響同學免費提供全新的替補教科書；而教育局則製作了資源套讓教師及家長協助學生應對宏福苑火災。



教育局協助受大埔宏福苑大火影響學生安排。（蔡若蓮FB）

▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼



教科書出版社和零售商將免費提供全新替補教科書

蔡若蓮指，有約40間教科書出版社和零售商將為受影響學生，免費提供全新的替補教科書，讓他們早日恢復學習，免卻為課本而奔波和擔心。教育局今日已透過信函通知學校，請學校協助提供名單，並在替補教科書運抵後直接交予同學。

受大埔宏福苑大火影響的學校，今日逐步復課。（蔡若蓮FB）

教育局製作資源套讓教師及家長協助學生應對宏福苑火災

蔡若蓮表示，情緒支援學生是教育局另一工作重點。多間學校今天安排了學習活動及特別班主任課，為學生提供情緒支援。她希望學校密切留意同學的情況和需要，盡量關心和陪伴他們。

局方亦已於11月29日及30日為學校人員和家長舉辦了五場網上特別事故心理支援講座，由精神科醫生、心理學家和社工作專業分享，內容涵蓋照顧學生情緒及協助孩子理解不幸事件，參與人次逾7,400人。局方會繼續與各機構合作，舉辦相關講座，讓學校人員和家長更掌握支援學生情緒的技巧。

此外，局方已製作了資源套，包括給學校及家長的輔導建議、特別班主任課教材及問與答參考，讓教師及家長協助學生應對大埔火災事件，並就事件可能引致的反應及應對策略提供實用建議，協助辨識需要進一步支援的學生。