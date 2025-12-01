宏福苑大火︱連日成中轉站馮梁結中學校舍歸還　校長冀盡快復面授

大埔宏福苑五級大火奪去過百條人命，區內的中華基督教會馮梁結紀念中學連日來開放以安置疏散居民，過去數日居民亦到校排隊申請災民證、政府及非政府資助等。



教育局宣佈受大火影響停課的學校，今日（1日）以不同方式逐步恢復課堂。馮梁結中學校長表示今日仍然維持原訂計劃以網上形式授課，指上周六收到當局通知歸還校舍，檢視校園硬件配套後，會盡快安排回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」



教育局宣佈受大埔宏福苑大火影響停課的學校，今日（1日）以不同方式逐步恢復課堂。馮梁結中學黃慧珊校長表示今日仍然維持原訂計劃以網上形式授課，指上周六收到當局通知歸還校舍，檢視校園硬件配套後，會盡快安排回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」（翁鈺輝攝）

中華基督教會馮梁結紀念中學黃慧珊校長表示，今日學生暫時繼續網課，因為過去數天借出作為庇護中心，上周已安排今個星期網上授課，故此今日會先繼續網課，待學校進行特別會議檢視配套、了解師生情緒狀況，以及照顧跨境學生交通需要，商討盡早回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」

過去一星期班主任、輔導老師及社工致電聯絡所有學生，了解他們情緒；學生只上上午堂，下午讓老師跟進學生需要。

黃指，上星期六晚收到當局通知決定全面撤出校園，交還學校予校長使學生可以正常復課，昨日政府人員亦有幫助清潔，不過始終借出數天，校方要了解校內所有硬件是否配合以回復實體課。

▼災民到馮梁結中學登記申領政府發放津貼情況▼

大量居民到中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申非政府資助，由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。（翁鈺輝攝）

+ 3

大量居民到中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申非政府資助。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）