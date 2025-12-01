宏福苑大火︱連日成中轉站馮梁結中學校舍歸還 校長冀盡快復面授
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火奪去過百條人命，區內的中華基督教會馮梁結紀念中學連日來開放以安置疏散居民，過去數日居民亦到校排隊申請災民證、政府及非政府資助等。
教育局宣佈受大火影響停課的學校，今日（1日）以不同方式逐步恢復課堂。馮梁結中學校長表示今日仍然維持原訂計劃以網上形式授課，指上周六收到當局通知歸還校舍，檢視校園硬件配套後，會盡快安排回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」
中華基督教會馮梁結紀念中學黃慧珊校長表示，今日學生暫時繼續網課，因為過去數天借出作為庇護中心，上周已安排今個星期網上授課，故此今日會先繼續網課，待學校進行特別會議檢視配套、了解師生情緒狀況，以及照顧跨境學生交通需要，商討盡早回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」
過去一星期班主任、輔導老師及社工致電聯絡所有學生，了解他們情緒；學生只上上午堂，下午讓老師跟進學生需要。
黃指，上星期六晚收到當局通知決定全面撤出校園，交還學校予校長使學生可以正常復課，昨日政府人員亦有幫助清潔，不過始終借出數天，校方要了解校內所有硬件是否配合以回復實體課。
▼災民到馮梁結中學登記申領政府發放津貼情況▼
+3
+13
宏福苑大火災持續更新｜增至146人死亡 馮梁結中學校舍歸還政府成立大埔宏福苑援助基金 已收5億善款｜附捐款方法宏福苑火災｜廉署就大維修涉貪拘8人 包括顧問董事、分判商夫婦宏福苑大火災｜鄧炳強：棚網達阻燃要求 易燃發泡膠致火迅速蔓延宏福苑大火災︱鄧炳強：警方最快今日進入樓宇調查 料需時3至4周宏福苑大火災｜大量遺體未明 災難遇害者辨認組憑特徵DNA助辨認宏福苑大火災｜8座大廈火警鐘均無響 將向消防設備承建商執法宏福苑大火｜住戶借用記者相機 長鏡望焦黑家園潸然淚下