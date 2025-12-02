屯門涼亭謀殺案　被告自稱天狼人拉瑪轉世　醫生稱只是有奇怪信念

屯門涼亭謀殺案今(2日)在高等法院續審，控方傳召曾會見被告的精神科醫生作供。專家指，被告在本案後首次精神科醫生時，指聽到聲音著他殺人，當時未提及外星人。而他在3天後再見精神科醫生時，則提及外星人，指自己在「100百萬個生命周期」前是天狼星人。轉世後，他曾成為中國首位君主和泰王拉瑪。而被告相信自己因上世被暗殺，無法取得皇位，因此要報仇。專家認為，被告有分裂人格的特徵，如有奇怪信念，但並非患有分裂人格障礙。



被告萬日林，35歲，被控一項謀殺罪，指他於2021年8月5日，在屯門海珠路遊樂場的涼亭內謀殺男子張國炎（70歲）。被告否認謀殺罪，願意承認誤殺罪，不獲控方接納。

女醫生鄧宛兒認為，被告萬日林有分裂人格的特徵，如有奇怪信念，但並非患有分裂人格障礙。(朱棨新攝)

精神科醫扛指，與被告萬日林初次見面時，萬並未提及外星人。(資料圖片)

死者張國炎在公園涼亭吸煙時被不相識的被告萬日林用斧頭斬死。（資料圖片)

被心儀女子拒絕後曾企圖自殺

青山醫院法醫精神科顧問醫生鄧宛兒作供指，自2021年8月起，為被告的精神科主診醫生。鄧指，紀錄顯示被告曾因被一個心儀女子拒絕，於2012年試圖自殺，被送至醫院急症室。當時他認為其他人不真誠，因此有殺人念頭。醫生當時認為被告有分裂型人格問題。

鄧首次見被告時未提及外星人

本案在2021年8月5日發生後，被告被送至屯門醫院。他於同月6日和9日，在該醫院兩次會見精神科醫生。鄧指，被告於6日會見時，被告提及聽到聲音，責罵和命令他。他又指案發晚上7時許，有男聲著被告殺人。被告之後離家，見到一名中年男子抽煙，最終下手，把該中年男子斬至身首分離。鄧指，被告在該次會面時情緒穩定，未有提及外星人。

第二次見面自稱前天狼星人

鄧於同月9日再與被告會面，被告會自言自語，偶爾尖叫，伴隨奇怪並有節奏的呼吸。被告當時稱，自3年前起會收到外星人的訊息，並可操控被告的動作。他又自稱是「100百萬個生命周期」前是天狼星人。經多次轉世後，他成為中國首位君主，而最近他則轉世泰王拉瑪八世。

相信上世被暗殺故要報仇

被告又稱，外星人告知他，他原本應轉世為十一世，但十世決定不生子女，因此他無法轉世。此外，被告相信他在上世被暗殺，無法取得皇位，因此要報仇。

曾稱扮精神病方便母親探訪

被告其後被轉送至青山醫院和小欖精神病治療中心。鄧指，被告在小欖精神病治療中心留醫時，對何時聽到聲音、聽到的次數等，都說法不一。此外，被告曾於2021年尾和鄧會面時，指他假扮有精神病，因此舉可讓母親到小欖精神病治療中心探訪他。鄧解釋，其意思為若被告被收押至其他院所，其母親探訪他將要長途跋涉。

認為被告非分裂人格障礙

鄧認為，被告有四項分裂人格的特徵，包括有奇怪信念，如和外星人有心靈感應；有不尋常的感知體驗，如他聲稱聽到的聲音；思維和言談古怪，如他會講及不同人的姓氏；他沒有親密的朋友。但鄧認為，被告並非患有分裂人格障礙。鄧亦指，即使病人患有分裂人格障礙，亦不一定等同神志失常。

案件編號：HCCC421/2023