張栢芝被前經理人追千萬案　張栢芝現身法院為案件作供

藝人張栢芝被指未按合約出演電影，遭前經理人及公司追討1276萬片酬及損失案，今（5日）在高等法院進入第三天聆訊，張栢芝今出庭作供。張今早由數名男子護送下進入高等法院，戴著墨鏡及口罩，她以基督教形式宣誓，以廣東話作供。



原告為余毓興，AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。余稱他是張的前經理人，指二人在2011年7月至2012年5月曾簽下《全球獨家經理人合約》，並張兩部電影的合約，要張參演6部電影，但余指張未有履行合約，因而索償1276萬。

張栢芝在兩名男子護送下進入高等法院。(梁鵬威攝)

張栢芝的前經理人余毓興早前供稱，因憐憫張而為她洽談工作。(陳蓉攝)

余稱憐憫張而為她接洽工作

余毓興早前供稱，他稱與張父為多年好友，指張栢芝會稱呼他為「契爺」。他又指張因艷照事件口碑變差，向他稱需4千萬元買樓，余建議她可建立好媽媽及女強人形象，指張要求他當其經理人。他又指張當時需要4千萬處理物業交易，他心生憐憫，故協助她接洽工作，但指張常常不配合工作。

辯方質疑合約偽造

辯方在盤問余時，卻指張與余並不相熟，並質疑余所指的《全球獨家經理人合約》屬偽造，亦無第三方見證，質疑合約上的簽名並非張所簽署，故無見證人。余否認其事，其透露張當時因受艷照及離婚事件影響，故情緒低落及怕見人，除拍攝外均留在酒店房內，他們亦因而單對單簽署合約。

案件編號：HCA 1227/2020