富國島大停電｜待出發攜嬰家長憂難煲水餵奶　冀HK Express退機票

港人熱門旅遊目的地越南富國島由上月底起，因海底電纜受損正大規模停電。據越南媒體報道，當地電力及食水供應不穩，電力公司預料需時最少一個月修復海底電纜。



有家長早已購買機票，計劃趁聖誕節旺季前到富國島度假，惟同行家人包括一歲半嬰兒，若當地持續供電不穩，則可能影響煲熱水沖奶粉，因此經考慮後決定取消行程，並已取消預訂獲當地酒店退款，惟香港快運（HK Express）不安排退款及改簽至其他航點，即合共損失約3,900元。她期望能夠酌情處理，例如補差價免手續費改飛其他城市，或是免手續費更改富國島出發日期。



香港快運回應指，正留意特區政府的外遊警示，現時富國國際機場維持正常運作，香港快運往返香港及富國島的航班正常運作。



據越南媒體報道，越南富國島因海底電纜受損，目由11月29日開始大規模停電。（越南國家旅遊局網頁圖片）

富國島為越南最大的島嶼。（越南國家旅遊局網頁圖片）

越南富國島因海底電纜受損 11月29日起大規模停電

據越南媒體《VnExpress》報道，港人熱門旅遊目的地越南富國島11月29日晚上開始，由於海底電纜受損，目前在大規模停電，數萬戶家庭及旅遊設施受到影響，許多企業被迫停業。電力公司正實施輪流停電，以避免臨時供電系統過載，同時電力供應不穩導致食水中斷，預料需時最少一個月修復海底電纜。

有市民已購買HK Express機票，計劃在12月18日前往富國島，因此期望可酌情處理。(香港快運圖片）

市民憂當地持續供電不穩 難為1歲半嬰兒沖熱水餵奶

巫太日前向《香港01》表示，本來早於10月已購買機票，準備與丈夫攜同一歲半寶寶，在12月18日乘坐香港快運航空前往富國島玩4日3夜，趁公眾假期前提早歡渡聖誕節。但她得知富國島的情況後感到非常擔憂，因寶寶仍未斷奶，需要煲熱水沖奶粉，若當地持續供電不穩，則不適合照顧嬰兒。「仲唔知會唔會影響埋WiFi，如果突然停電就坐咗喺度。」

據越南媒體報道，越南富國島因海底電纜受損，目由11月29日開始大規模停電。（越南國家旅遊局網頁圖片）

稱HK Express客服不安排退款及改簽 全家將損失$3900

巫太一家近日經過考慮後決定取消行程，幸好索價3,000港元一晚的酒店房間提供免費退訂，惟她們向香港快運航空查詢，獲客服回應指不會安排退款及改簽至其他航點，但可申請退稅。而她們3張機票人均1,500元，若扣除香港離境稅200元，即共損失約3,900元。

據越南媒體報道，越南富國島因海底電纜受損，目由11月29日開始大規模停電。（越南國家旅遊局網頁圖片）

冀准補差價改飛其他城市或改簽出發日期

巫太表示，明白購買機票時航空公司已列明相關條款細則，惟目前富國島情況未明，期望能夠酌情處理，例如補差價免手續費改飛日本或台灣等地，或是維持富國島機票但免手續費更改出發日期等，否則她們一家三口只能取消行程，白白蒙受損失。

HK Express︰香港往返富國島航班正常運作

香港快運回應指，正留意特區政府的外遊警示，現時富國國際機場維持正常運作，香港快運往返香港及富國島的航班正常運作。