兩越南漢管有多張偽造證件　官指是供「黑工」使用　囚24及25月

兩名越南人涉管有多張假香港身份證及建造業人員註冊證等，警方並在單位內搜出大量疑用以製作假證的物品，包括逾4千個洋紫荊圖案鐳射貼紙等，其中一人被捕時曾跳窗逃走，並傷及一名警員。兩人今(26日)在區域法院認罪管有該些假證及拒捕等5罪。暫委法官王興偉判刑時指，該些偽造證件是提給「黑工」使用，認為案情嚴重，且有一警員受傷，判兩人分別入獄24及25個月。



兩名越南籍被告在區域法院認罪囚24及25個月。（資料圖片）

兩被告共被控5項罪名

首被告Tran Le Tuyen（65歲，越南籍，無業）被控1項控管有偽造身份證，及1項管有虛假文書罪，指他於2024年8月8日，在旺角亞皆老街麗榮樓一單位外，管有4張偽造香港身份證；另於同日同地，管有一張假建造業工人註冊證，及一張假建造業安全訓練證明書，意圖使用。

次被告To Van Ly（31歲，越南籍，無業）被控一項管有用作製造虛假文書的設備，及1項抗拒執行職責的警務人員罪，指他明知36張單面假香港身份證，意圖用以偽造虛假文書；及抗拒警長3734的拘捕。

兩人另被控1項管有用作製造虛假文書設備罪，指他們在同日同地，管有多樣物品，包括洋紫荊圖案鐳射貼紙等，意圖製造虛假文書。

現場發現4900張洋紫荊鐳射貼紙

暫委法官王興偉判刑時指出，案件涉及約4900張洋紫荊圖案鐳射貼紙，有關證件是提供給「黑工」在港工作時使用，認為案情嚴重。首被告似乎只負責運送偽冒的證件，但二人的角色及罪責相同，屬加刑因素，以彰顯案件及罪行的嚴重性，判其入獄24個月。而次被告在被捕時激烈反抗，有警員因此受傷，但慶幸傷勢輕微，遂判囚25個月。

首被告被截時身上有多張偽造證件

案情指，警方根據情況，案發當晚在旺角亞皆老街截查首被告，並在其衣物中找到4張懷疑偽冒身份證及2張偽造建造業工人註冊證，遂以管有偽造身份證等罪拘捕他。政府化驗所專家檢驗後，發現在首被告身上搜出的證件均屬偽造，而身份證上的姓名和號碼亦無關聯。

警方破門入屋見次被告正跳窗逃走

警方同晚到涉案單位搜查，惟沒有人應門，警方破門而入，發現次被告正爬窗逃走，警方喝令次被告折返，但未獲理會，次被告並從4樓跳到2樓的簷篷。警方繼續追捕，次被告從黑色斜孭袋中取出36張卡，抛向警員後繼續逃跑，並跳下至1樓陽臺，警員從後捉住次被告肩膀，次被告激烈掙扎令警員跌倒，惟前方已無去路，最後同被捕。兩被告被捕後均保持緘默。負責拘捕的警員在事件中前臂、左手肘後側、左手掌、右膝及右背等部位擦傷。

單位內有疑用作製告偽造證件的工具

警方在涉案單位發現大量用以製作假香港身分證和假證件的材料，包括14疊透明壓克力卡片、兩疊洋紫荊圖案鐳射貼紙、晶片及兩部過膠機等。部分假證件上的資料並未能與任何人匹配，部分則只無法配對相片。

案件編號：DCCC 20/2025