拆網令最後限期　建造業：棚網訂購需至少兩周　有分銷商不敢入貨

200多幢公私營大維修樓宇最遲今日內按照發展局要求清拆棚網。建造業總工會理事長周思傑接受電台訪問時表示，目前人手安排遇到困難，部份屋苑已基本停工，沒有工友拆棚網。他續指，留意到棚網供應緊絀，訂購需時兩星期或以上，亦有分銷商稱未知新棚網是否達標而不敢入貨。



200多幢公私營大維修樓宇最遲今日清拆棚網。(資料圖片)

屋宇署昨日（５日）表示，超過200幢正維修的私人樓宇當中，有115幢樓的棚網已移除。涉及工務工程的樓宇方面，建築署已完成移除轄下18個項目的棚網。

「棚網拆除令」今日是最後限期，建造業總工會理事長周思傑接受商台節目《政經星期六》表示，若果全港工人放下手上工作，可處理全港拆棚網工作，不過，現時人手安排有困難，部份屋苑基本上已停工，沒有工友拆棚網。他續指，留意到棚網的供應緊絀，訂購需時至少兩個星期，亦有分銷商表示，未知新棚網是否達標、測試如何，不敢入貨。

立法會議員田北辰表示，今次拆棚網是政府的行政指令，與法團及住戶無關，更換棚網的費用理應由承建商承擔。他續指，棚網的材質是否具阻燃性，難以用目測檢視，政府日後派員巡查時，亦難以到棚架的上、中、下位置抽查，建議日後應全面更換棚網的物料至玻璃纖維。

建造業議會主席何安誠表示，居於大維修樓宇的居民，每日被棚網圍繞，對狀況感到擔心，相信拆網行動可令居民重拾信心。他續指，火災的元兇是因為出現火種，燒著特別易燃的物品，導致火勢蔓延，而過去一周巡視地盤，仍見到很多發泡膠板，在地盤陰暗位置也有煙頭。他認為，為了全港市民及工友著想，須將火種及易燃物踢出工地。