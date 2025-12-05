宏福苑大火｜房屋局抽取3座受災樓宇混凝土芯　115幢私樓已拆棚網

大埔宏福苑五級火災，跟進工作仍然繼續。政府表示，經與警方協調後，房屋局獨立審查組今日（5日）開始為7幢受災樓宇抽取混凝土芯，暫時完成抽取其中3幢樓宇的混凝土芯。至於政府下令全港維修中樓宇，須於3日內拆去棚網，截至下午3時，共有115幢私人樓宇、18個工務工程下樓宇項目的棚網已完成移除，包括牛頭角安基苑。



政府表示，經與警方協調後，房屋局獨立審查組今日（5日）開始抽取七座其中三受災樓宇的混凝土芯。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府早前下令，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公私營樓宇和政府大樓，須即時將棚網下架並停止外牆工程。截至下午3時，115幢私人樓宇、18個工務工程下樓宇項目的棚網已完成移除，居屋深水埗怡閣苑和牛頭角安基苑亦完成拆網。審查組會繼續監察其餘兩個居屋屋苑，包括沙田穗禾苑和葵涌清麗苑，以及租置屋邨柴灣峰華邨的工作進度。

勞工處亦繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，截至下午4時，已巡查300個建築地盤，共發出148份書面警告及79張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

另外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達27億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為30億元。