宏福苑大火︱大埔部分路段解封　部分巴士路線已恢復行原來路線

大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級大火，多段來大埔路段需要封閉，多條巴士路線受影響需要改道。運輸署今日（12月6日）表示，因應大埔區內部分路段解封，部分受影響專營巴士路線已恢復行走原來路線，其中所有往大埔方向的巴士路線會恢復行走原來路線。



署方表示，早前因火警而封閉（一）介乎廣宏街與吐露港公路之間的一段大埔公路—元洲仔段（往九龍方向）；（二）介乎廣福公園與皇悅居之間的一段大埔公路—元洲仔段（來回方向）；及（三）吐露港公路（往上水方向）通往大埔公路—元洲仔段的支路已於昨日（12月5日）深夜解封。



運輸署表示，所有往大埔方向的受影響巴士路線會恢復行走原來路線。（林澤鋒攝）

署方又指，所有往大埔方向的受影響巴士路線會恢復行走原來路線，但往九龍方向仍需改道。其中，九巴第72、72A、73A和74A號線由今日首班車起，已恢復行走大埔公路—元洲仔段及大埔公路—大埔滘段。

運輸署宣佈，因應大埔區內部分路段解封，部分受影響專營巴士路線已恢復行走原來路線。（林澤鋒攝）

然而，以下路段仍然封閉：（一）介乎南運路與廣宏街之間的一段大埔公路–元洲仔段(九龍方向)；（二）廣宏街 (來回方向)；以及（三）元洲仔里 (來回方向)。

署方宣佈，因應大埔上述路段的封路情況，以下的24條日間巴士路線需改道行駛：

九巴：第71K號線(來回方向)；第72, 72A, 72X, 73A, 73D, 73X, 74A, 74D, 74X, 74R, 75X, 271, 272P, 272X, 274P, W3號線(往九龍方向)；第265S號線(往天水圍方向)

⿓運巴士：第E41, A47X號線(往機場方向)

城巴： 第79, B8@號線(往大圍方向)；@B8號線(特別班次)(往大埔廣福邨⽅向)的終點改⾄運頭角里。

過海巴士：第307號線(往上環方向)

港鐵接駁巴士：第K18號線(來回方向)

以下的5條通宵巴士路線需改道⾏駛：

九巴：第N73號線(往沙田方向)；第N271號線(往九龍方向)

⿓運巴士：第NA47, N42A號線(往機場方向)

過海巴⼠：第N307號線(往上環方向)

署方提醒，市民應參閱專營巴士營辦商網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊。出行前應留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息。市⺠請留意途經有關路段的巴⼠服務會受影響，並請盡量使⽤港鐵服務。