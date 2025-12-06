大埔火災｜市建局稱150宗經「招標妥」聘用鴻毅　拒公開大廈名單

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，本周再向多間物管公司發出電郵通知，即時暫停及終止一切業務，暫時僅能維持有限度之服務範圍。



市建局今日（6日）回應《香港01》指，共有150宗個案，透過「招標妥」招標工程顧問、並在業主大會上通過聘請鴻毅擔任維修工程顧問，已安排專屬個案主任，下周開始主動聯繫相關法團，不過因合約涉及到商業協議，不便公開大廈名單。至於維修工程招標進度受延誤的屋苑，則獲考慮安排放寬期限。



大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡。（資料圖片／夏家朗攝）

鴻毅12月2日向多間物業管理公司發出電郵通知，因無法繼續履行現有的顧問合約職務，暫停及終止一切業務，即時生效。（安基苑住戶提供圖片）

宏福苑工程顧問鴻毅 通知各屋苑暫停及終止一切業務

大埔宏福苑上周發生五級火災，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。鴻毅本周二（2日）向多間物業管理公司發出電郵通知，因無法繼續履行現有的顧問合約職務，暫停及終止一切業務，即時生效。

鴻毅翌日（3日）再發聲明澄清，由於現階段正全力配合政府的調查工作，公司「暫時僅能維持有限度之服務範圍」，包括基本文件存檔，簡單諮詢及行政支援，以避免影響調查程序的公正性及完整性，同時願意協助客戶過渡至新服務供應商。

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」12月2日傳出通知手上項目大廈的管理公司會結業。辦公室下午無人應門。（林振華攝）

150宗個案透過「招標妥」聘鴻毅擔任維修工程顧問

《香港01》日前向市建局查詢鴻毅負責工程顧問的大廈名單。市建局回應指，記錄顯示共有150宗個案，透過「招標妥」招標工程顧問、並在業主大會上通過聘請鴻毅擔任維修工程顧問。由於相關聘用合約屬於法團與鴻毅之間的商業協議，不便公開大廈名單。

廉政公署11月28日到九龍灣福康工業大廈7樓一單位拘捕兩人。（資料圖片／蔡正邦攝）

市建局安排專屬個案主任 下周開始主動聯繫相關法團

市建局表示，為參加「樓宇復修資助計劃」的法團安排專屬個案主任，主任下周開始主動聯繫聘請鴻毅擔任工程顧問的法團，了解樓宇復修的進度及狀況，再就個別情況向業主提供意見，相關法團也可主動聯繫個案主任。

市建局又指，向有需要的申請者提供適切協助，例如為重新委聘顧問公司講解招標的工作。而維修工程招標進度有可能受到延誤的屋苑，市建局亦考慮安排放寬期限。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／蘇煒然攝）

麥美娟︰明白法團擔心工程爛尾或延期 已通過區議員接觸

民政及青年事務局局長麥美娟今早在港台節目《星期六問責》表示，明白部份大廈已聘用火災事故涉及的顧問或工程公司，業主及法團或擔心工程爛尾或延期，因此已通過區議員接觸不同法團，發展局亦聯絡專業團體為法團提供協助，包括重新招標等工作。