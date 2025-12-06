大埔火災｜警累計動員1.4萬人次入災場搜查　獲中央贈外骨骼裝備

大埔宏福苑五級火災，政府早前向內地提出物資請求，包括勘察無人機、輸送帶、用於燒傷病人的解凍劑、燒傷醫療耗材等。警務處行動處處長呂錦豪接受內地傳媒採訪表示，感謝中央政府的高度關注與支援，又提到最實用的是「外骨骼機械裝備」，幫助警務人員減輕徒步上落31層樓的體力消耗。他又提到，截至12月4日，警隊累計動員了14,000人次進入現場搜查工作。



警務處行動處處長呂錦豪表示，中央提供的外骨骼機械裝備，幫助警務人員減輕徒步上下31層樓的體力消耗。

警務處行動處處長呂錦豪。

呂錦豪表示，內地單位共提供了超過3萬件物資，包括帳篷、護目鏡、防護服、水鞋等，這些物資為搜救工作提供了關鍵保障。其中「外骨骼機械裝備」，最受前線警員歡迎。災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊指，每幢大廈都沒有電力及電梯，警員需穿戴沉重裝備，反覆徒步上落31層樓梯搜尋，體力消耗極大，外骨骼輔助裝置可大幅減輕負荷，提升搜救效率。

呂錦豪感謝中央政府的高度關注與支援，指「一方有難，八方支援」的同胞情誼，讓香港深切感受到祖國的溫暖與支持。

呂錦豪又指，截至12月4日，警隊累計動員了14,000人次進入現場搜查工作。呂錦豪感謝中央政府、特區政府及社會各界市民的理解與支持，又指警隊將繼續努力完成餘下工作。