殘特奧會｜特奧乒球賽事在港完成　港隊殘運游泳及乒球摘金

全國運動會香港賽區統籌辦公室周二（9日）宣布，殘特奧會香港賽區首個競賽項目——特奧乒乓球比賽順利完成。賽事在荃灣體育館舉行，超過150名來自內地、香港和澳門共29支隊伍的運動員參賽，當中香港派出6名男子運動員和5名女子運動員參賽，共勇奪9面金牌、6面銀牌和4面銅牌。



另外，港隊早上於分別在殘疾人運動會游泳及乒乓球項目，至少獲得4面獎牌，馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金予奪牌運動員，以作鼓勵。



今屆殘運乒乓首金 混雙拍檔獲馬會頒37.5萬港元

在今屆殘疾人運動會奪牌的香港特區運動員，可獲得由馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金。個人項目金、銀、銅牌分別可獲187,500港元、93,750港元及37,500港元；團體項目金、銀、銅牌則獲375,000港元、187,500港元及75,000港元。

其中，周二獲得獎勵的港隊運動員，包括於乒乓球XD14混合雙打拍檔黃翰林、彭穎加，兩人擊敗江蘇組合，取得港隊今屆殘運乒乓首金，他們將獲頒獎金375,000港元。值得一提的是，先天腦麻痺導致右肢不便的彭穎加，在學業與訓練均展現出過人的毅力與決心；她更是2025/26香港賽馬會駿步人生獎學金得主。

另外，劉肖儀及陳睿琳在「女子S14級200米自由泳」分別勇奪金牌及銀牌，分別獲頒獎金187,500港元及93,750港元。吳卓恩在「女子SM7級200米個人混合泳」奪得銅牌，獲頒獎金37,500港元。

至於殘特奧會香港賽區的競賽項目，除特奧乒乓球比賽已經完成，另外兩個競賽項目——硬地滾球和輪椅擊劍比賽亦於周二展開，而殘奧乒乓球（TT11組）比賽將於12月11日展開。

目前，硬地滾球尚有門票可售。至於輪椅擊劍和殘奧乒乓球（TT11組），相關場館票務處、即分別為馬鞍山體育館及荃灣體育館，備有小量門票供現場發售。