聖誕節｜盛智文不憂外遊潮　料蘭桂坊生意按年增兩成︰香港還活着

萬聖節期間中環蘭桂坊人頭湧湧，聖誕節將至，蘭桂坊集團主席盛智文周三（26日）出席活動時表示，蘭桂坊在萬聖節單日錄得約8萬人到場，預料聖誕節的市道持續向好，估計按年增15%至20%，雖然部份港人或趁假期外遊，但內地客同時亦南下香港，因此他對未來抱持樂觀態度。「香港回來了，現在還活着，這就是為什麼我非常非常高興。」



發展局早前公布將分階段統籌美化蘭桂坊和附近街道的相關工作，盛智文透露，當局目前正在努力推動計劃，蘭桂坊已提出意見，期望美化工程在未來一年能夠完成。



蘭桂坊一帶2025年10月31日人頭湧湧，警方實施人流管制措施。（資料圖片／夏家朗攝）

蘭桂坊一帶2025年10月31日人頭湧湧，大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（資料圖片／夏家朗攝）

盛智文料聖誕節生意額按年增15%至20%

中環蘭桂坊上月底萬聖節人頭湧湧，不少市民及旅客都「扮鬼扮馬」，氣氛熾熱。蘭桂坊集團主席盛智文周三（26日）出席活動時表示，本港經濟已擺脫新冠疫情的影響逐漸恢復，股市暢旺，蘭桂坊在萬聖節更單日錄得約8萬人到場，因此他認為今年生意回來了，預料聖誕節生意額持續向好，估計按年增15%至20%。

蘭桂坊集團主席盛智文。（歐陽德浩攝）

今年大批內地客南下香港 無憂港人聖誕節外遊

雖然部份港人趁聖誕節假期離港旅遊，或影響蘭桂坊市道，但盛智文認為內地尤其是大灣區旅客也會南下香港，例如今年首10個月錄得訪港旅客4,100萬人次，較去年同期增12%，蘭桂坊也迎來許多內地旅客。「香港回來了，現在還活着，這就是為什麼我非常非常高興。（Hong Kong is back, it's alive right now and that's why I'm very very pleased）」

發展局早前公布將分階段統籌美化蘭桂坊和附近街道的相關工作，目前正在努力推動計劃。（歐陽德浩攝）

政府正努力開展美化蘭桂坊街道工作

政府今年發表的《施政報告》提出「無處不旅遊」，發展局公布將分階段統籌美化蘭桂坊和附近街道的相關工作，首階段涉及翻新及美化工程，包括重鋪地面及使用特色渠蓋等。盛智文透露，政府正在努力推動計劃，蘭桂坊已向當局提出意見。

香港廁所協會上周公布第9屆「香港最佳公廁選舉」獲獎名單，中環蘭桂坊公廁奪得金獎。（歐陽德浩攝）

蘭桂坊公廁奪最佳公廁金獎 盛智文感到自豪

盛智文又提到，香港廁所協會上周公布第9屆「香港最佳公廁選舉」獲獎名單，中環蘭桂坊公廁奪得金獎。他對此感到自豪，並期望政府的美化工程未來一年完成，屆時可看到街道的景觀大幅改善。

中國最大香水集團之一的穎通集團11月26日聯同蘭桂坊餐飲概念（LKF Concepts）舉行記者會，宣布啟動「當酒精遇上酒精」的跨界合作企劃。（歐陽德浩攝）

穎通集團聯蘭桂坊聖誕節推體驗活動

中國最大香水集團之一的穎通集團今日聯同蘭桂坊餐飲概念（LKF Concepts）舉行記者會，宣布啟動「當酒精遇上酒精」的跨界合作企劃，將在聖誕節期間推出一系列體驗活動，為蘭桂坊注入國際香氛元素，結合美酒與香氣為旅客帶來節慶時光。

蘭桂坊加洲大廈正門設置智能香水體驗機。（歐陽德浩攝）

推四大主題活動︰設智能香水體驗機、辦廣東歌主題派對等

該企劃將在12月1日至31日推出四大主題活動，包括在蘭桂坊加洲大廈正門設置智能香水體驗機、在蘭桂坊兩間餐廳BACI及Porterhouse，獨家供應5款聯名雞尾酒及感官遊戲體驗，另外BACI更會舉辦結合經典廣東歌及現代節拍的主題派對。