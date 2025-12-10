工展會2025｜周六開鑼入場攻略　百項10元及1元產品　一文看優惠

【工展會2025／門票／入場費／開放時間／免費門票】第58屆工展會將於12月13日至明年1月5日， 一連24天在銅鑼灣維園舉行。今年設有12個大主題展區，包括全新推出的「家鄉風味區」、「樂齡活力區」。大會今年推出「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，並有過百款低至「10元」及「1元」的精選產品優惠。各大優惠、入場攻略，一文看清。



今年工展會繼續推出一元、十元暖心價等優惠產品。（梁鵬威攝）

今年工展會共有900個攤位，大會將分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，並繼續推出「銀髮消費優惠」，持有長者咭或樂悠咭入場，部分貨品可獲額外5%優惠，部分商戶更提供全店5%或以上優惠。

工展會幾時開始？開放時間幾點到幾點?

工展會展期由12月13日起至明年1月5日在維多利亞公園舉行。至於開放時間，12月13日至22日，及2025年1月1日至4日，為每日上午11時至晚上9時；12月23日至31日，則由上午11時至晚上10時；1月5日則由上午11時開放至晚上8時。

此外，每日首500名購票入場人士，可獲一份精美禮品；「Chill飲Chill食區」酒吧每日下午三時會送出30杯紅白餐酒。其餘重點活動包括工展超級小Model選舉、工展小姐選舉、DJ打碟大賽、工展會App幸運大激賞及終極鉅賞、投票抽獎、電子消費抽獎等。

大埔振興肉丸今年首次參展。（梁鵬威攝）

韓國燒酒品牌「真露」今年首次參展。（梁鵬威攝）

工展會門票幾錢？ 免費入場安排如何？

今屆工展會票價10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。此外，由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場，展會最後1天除外。

點買工展會門票？ 早鳥優惠價幾錢？

電子門券可於工展會 App、八達通 App、AlipayHK、支付寶、及KKDay內公開發售。12月12日前，市民於上述平台可以早鳥優惠價8元購買電子門券。

優惠方面，今年工展會推出「10蚊暖心購」活動，貫穿全個展期，過百項貨品將每日限量減至10元發售，包括包括葡萄酒、保健品、零食等，最低折扣低至0.3折。

工展會2025｜「10蚊暖心購」產品

工展會2025｜一元產品分三階段推出

至於一元產品則會按三期優惠活動分階段推出，合共有近50款，包括1蚊鮑魚福袋、1蚊牛筋丸、1蚊蝦子麵、1蚊血靈芝茶、1蚊臘腸、1蚊廣昌隆100元現金券、1蚊鮮燉燕窩、1蚊紅燒金勾翅等。其中「1蚊鮑魚福袋」包含：2隻紅燒元貝鮑魚、4隻紅燒蠔皇鮑魚、御品鮑魚蝦子麵、元貝鮑魚汁及鮑汁燴花菇。該福袋屬開鑼首周限定，每日20份，原價值460元。

工展會2025｜「開鑼狂賞周」優惠產品（附1元產品）

工展會2025｜「聖誕激抵大放送」優惠產品（附1元產品）

工展會2025｜「閉幕優惠大激賞」優惠產品（附1元產品）