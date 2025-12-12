工展會2025周六開鑼　有展商延長$1鮑魚福袋優惠　推多買多送吸客

【工展會2025/工展會/工展會免費門票/工展會開放時間/工展會入場費】第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。今年工展會共設超過900個戶外攤位、12大主題展區，並有多項限量一元優惠。有展商指，明白大埔火災可能影響市民消費的心情和意欲，會加大優惠力度。其中阿一鮑魚負責人劉小姐指，今年的優惠力度屬「史無前例」，希望令社會氣氛復常，預計今年生意額比往年增加約兩成。



阿一鮑魚公主（香港）有限公司今年繼續推出$1鮑魚福袋，每日限量20個。（廖雁雄攝）

負責人劉小姐指，明白市民的消費心情或受火災影響，因此今年加大優惠力度。（廖雁雄攝）

其中展商「阿一鮑魚公主（香港）有限公司」今年繼續推出$1鮑魚福袋，每日限量20個。負責人劉小姐指，明白市民的消費心情或受火災影響，因此今年加大優惠力度，例如將$1優惠延長至8日，並增加贈送優惠等，希望市民開心。她指，由於今年入貨增加，預計整體營業額會比去年多一兩成。

長盈行推出蟲草買一送一優惠。（廖雁雄攝）

參展6年的長盈行負責人吳先生亦指，宏福苑大火或影響市民入場心情，因此今年會以「多買多送」為策略。（廖雁雄攝）

參展6年的長盈行負責人吳先生亦指，宏福苑大火或影響市民入場心情，因此今年會以「多買多送」為策略，例如推出蟲草買一送一優惠等，展望今年營業額有兩成至三成增長。

葉小姐指，工展會鄰近聖誕，料不少港人及遊客入場。（廖雁雄攝）

紅盒玩具廠有限公司負責人葉小姐指，工展會舉辦期間遇上聖誕及元旦假期，料不少港人及遊客入場。加上今年攤檔鄰近食品區，相信可帶動人流，料今年人流可比以往多二至三成，整體營業額可達約50萬。她表示，大火或令市民傷感，但希望該攤位的玩具，能安撫市民大眾的心情，亦希望工展會可帶動經濟氣氛。

今年工展會推出一元、十元暖心價等優惠產品。（梁鵬威攝）

今年工展會共有900個攤位，大會將分階段呈獻「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」及「閉幕優惠大激賞」三期優惠活動，並繼續推出「銀髮消費優惠」，持有長者咭或樂悠咭入場，部分貨品可獲額外5%優惠，部分商戶更提供全店5%或以上優惠。

工展會門票收費及開放時間如何？

展會入場費用為10港元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。除了最後一日展期，每日晚上七時起，所有人均可免費入場。