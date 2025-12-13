錦田鄉酬恩建醮首日逼爆　有年輕人專程賞竹棚工藝：驚之後冇得睇

「元朗錦田鄉酬恩建醮」每十年一度，為感謝清初時兩位官員周有德與王來任的協助，讓因遷界而流離失所的鄧氏族人得以回到錦田，重現原來的生活。今年是活動的第34屆，由今日（13日）起一連7日在周王二公書院一帶舉行，其間會有宗教儀式及舞龍舞獅表演等。活動吸引大量人士到場參觀，人頭湧湧，將竹棚內及外面空地也擠得水泄不通。有年輕人專程來觀賞竹棚工藝，感受香港傳統文化，說：「始終係一個工藝。都驚之後冇，所以嚟睇多啲。



一連七日的活動會有舞龍舞獅及宗教儀式。（廖雁雄攝）

大竹棚是酬恩建醮的標誌。（廖雁雄攝）

錦田鄉酬恩建醮今日起舉行，離遠便可看到大竹棚，相當有氣勢。活動吸引大量人士到場，將竹棚內及竹棚外空地也擠得水泄不通。除了錦田鄉居民外，有已移民外國的華人特地回港參與，亦有其他市民特地跨區到場觀摩。

其中原為居民的鄧氏姊妹，雖已嫁人並搬離錦田，但她們仍舊回來參與酬恩建醮，「十年一次，一定啦」。她們指，今年的酬恩建醮的特別之處是竹棚比以往大一點。而在錦田人眼中，酬恩建醮最重大的意義始終是酬謝神恩，所以對她們來說，除了最標誌性的竹棚外，酬恩建醮最大的特色是竹棚外的神像。

鄧氏姊妹稱，神像也是特色之一。（廖雁雄攝）

原為居民的鄧氏姊妹早已搬離錦田，專程回來參與酬恩建醮。（廖雁雄攝）

除了錦田鄉居民外，有已移民外國的華人特地回港參與。荷蘭人Van der Vegt的母親是錦田人，雖然他從未在香港居住，但他對香港及錦田格外有感情，今年已是第二次回港觀看酬恩建醮。他指，母親曾與他分享昔日的錦田生活點滴，令他也很渴望回港「尋根」。他指，酬恩建醮是一個很大型的活動，他很喜歡當中的歷史及文化傳承。

場內有不少做工精細的傳統手藝。（廖雁雄攝）

現場亦有其他市民跨區前來參與，純粹希望到場感受香港傳統文化，包括年輕人Nick。他是從社交媒體得知此活動，本身對其不太了解，但後來知道每十年才辦一次，加上規模龐大，值得來觀賞，他稱：「香港文化吖嘛，要參與吓，傳承文化係好重要。」他到現場後親眼目睹如此盛大場面感到很震撼，尤其是大竹棚，「始終係一個工藝。都驚之後冇，所以嚟睇多啲。」