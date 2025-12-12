錦田鄉酬恩建醮源於清朝　紀念鄧氏返家園　族人求平安冀傳承節慶

「元朗錦田鄉酬恩建醮」每十年一度，為感謝清初時兩位官員周有德與王來任的協助，讓因遷界而流離失所的鄧氏族人得以回到錦田，重現原來的生活。今年是活動的第34屆，由周六（13日）起一連七日在周王二公書院一帶舉行，期間會有宗教儀式及舞龍舞獅表演等。



醮務委員鄧浩然指，今屆首次向政府申請非物質文化遺產資助計劃，期望透過宣傳將活動傳承下去。他指酬恩建醮的原意為一個私人活動，但相關帖文在facebook上一日已達7萬次瀏覽，笑言「𠵱家我哋又反而擔心太多人嚟」。他期望來到參與活動的市民會尊重傳統，到場時需齋戒，儀式進行期間勿喧嘩。



「錦田鄉酬恩建醮」醮棚佔地42,600平方呎，高度超過30米，由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。（楊凱力攝）

周王二公書院前的大醮棚，會在錦田鄉酬恩建醮作宗教儀式。（鄭子峰攝）

大醮棚用上三萬支竹建成。（鄭子峰攝）

「元朗錦田鄉酬恩建醮」每十年舉辦一次，儀式設於水頭村周王二公書院前的一處空地。映入眼簾的，是一座專用於宗教儀式的大型醮棚。

活動始於清潮 紀念鄧氏先祖重返錦田

醮務委員鄧浩然表示，清初年間，因台灣一帶有海盜及反清勢力活動，清政府遂實施「遷界令」，要求沿海居民向內遷徙五十里，以防他們支援台灣的反清勢力。當時，鄧氏先祖在數日內被迫遷入內陸五十里。

族人因此被迫流離失所，幸得兩位官員周有德與王來任多次向朝廷上訴，最終先祖才得以返回錦田，重建家園。至於舉辦酬恩建醮的原因，一方面是為了感謝周王二公的恩德，另一方面則是為超渡因遷界流離而客死異鄉的先祖，並祈求此地風調雨順、長久平安。

醮務委員鄧浩然期望，錦田鄉酬恩建醮期間到訪的遊人要尊重傳統。（鄭子峰攝）

下周四逾6米高紮作環繞錦田地界一周

第34屆「錦田鄉酬恩建醮」將於本週六（13日）舉行，一連持續七天。醮期第一天清晨時分，儀式將從「取水」和「接神」開始，其後每天皆有不同的宗教活動。在正醮日（16日），鄧氏宗親將會互相道賀，一同享用齋菜，並會有舞龍舞獅表演助興。

重頭戲將是週四（18日）舉行的「大肆巡遊」，屆時將會有一個逾6米高的紮作環繞錦田地界一周，隨後火化。此舉用意為帶走冤魂，潔淨整個地方。最後一天（12月19日）則是用於還神儀式。

醮務委員鄧浩然指出，整個錦田鄉在醮期內都將會齋戒，預計共有4,000名鄉民會參與其中。

憂「太多人嚟」冀訪客尊重傳統勿喧嘩

鄧浩然表示，錦田鄉酬恩建醮的原意是一個私人活動，今屆首次向政府申請非物質文化遺產資助計劃。

因為我哋驚失傳，所以就要多啲人去知道，去做紀錄，形成咗有個noise（聲音）喺度，咁就變咗吸引返我哋自己嘅年青人，我哋自己嘅下一代去傳承返呢一樣嘢。 醮務委員鄧浩然

他說，活動的Facebook專頁中，一個有關醮棚的帖文在一日內已有多達七萬次瀏覽，笑言「𠵱家我哋又反而擔心太多人嚟」。他期望來到參與活動的市民會尊重傳統，到場時需齋戒，儀式進行期間勿喧嘩。

元朗錦田鄉酬恩建醮每10年會舉辦一次，為感謝清初時兩位官員周有德與王來任的協助，讓因遷界而流離失所的鄧氏族人得以回到錦田。（鄭子峰攝）

錦田鄉酬恩建醮

地址：元朗錦田水頭村周王二公書院

交通：錦上路鐵路站轉的士或601B小巴

日期：12月13日至12月19日



錦田鄉酬恩建醮將在周王二公書院一帶舉行。（鄭子峰攝）