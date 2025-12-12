十年一度錦田鄉建醮明開鑼　三萬支竹建戲棚　棚工嘆金屬棚難取代

九月中旬，17位竹棚師傅在烈日和32度高溫下揮灑汗水，於錦田一片空地搭建戲棚。兩個月的辛勤工作後，這座由3萬支竹搭建的戲棚拔地而起，佔地逾4萬平方呎，高逾30米。明日（13日）起，十年一度的「錦田鄉酬恩建醮」一連七日舉行，屆時戲棚將亮起數百個燈泡，上演神功戲，答謝神明庇護之恩，並祈求風調雨順。



52歲搭棚師傅黎志明是這件建築藝術品的「幕後總指揮」，他說搭建戲棚最難之處在於正中央中空、不設任何支撐柱。幸而竹材柔韌靈活，無論結構多麼刁鑽，都能使命必達。隨着政府近期加快推行金屬棚架的「外憂」，加上戲棚工藝面臨新血斷層的「內患」夾擊，十年後巨型戲棚會否缺席「錦田鄉酬恩建醮」是未知之數。黎志明感到可惜，堅信金屬棚無法取代竹棚，他將於竹般堅韌爭取延續這項傳統工藝。



「錦田鄉酬恩建醮」醮棚佔地42,600平方呎，高度超過30米，由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。（楊凱力攝）

在錦田「周王二公書院」前的一處空地上，一座竹棚建築巍然矗立。這座戲棚佔地42,600平方呎，高度超過30米（約100呎），由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。

醮棚後方是戲台所在位置，搭建團隊首先從該處動工，一竹一竹地將整座建築架設起來。這座戲棚如同石屎建築般，正中央位置中空，留待搭建舞台。主理戲棚搭建工作的師傅黎志明說這是最難做的部分：「因為嗰度中間係一條柱都冇㗎嘛，你望落去係乜都冇㗎嘛！」

11月下旬採訪之時，工人正為醮棚四周和頂部貼上鐵皮，內裏劃分成多個空間，包括用作放置紙紮大門神、紙紮鬼王、演出木偶戲和粵劇的舞台等。醮棚如今已準備就緒，外圍掛上花牌和旗幟，入夜後更亮起過百盞燈泡，成為香港鄉村一道獨特風景。

黎志明26歲的時候師隨爸爸入行，學習搭戲棚。（鄭子峰攝）

26歲師隨爸爸入行 建戲棚由無變有感滿足

黎志明自26歲開始入行，跟隨父親學習搭戲棚工藝，從最基礎的「介竹」做起。他笑言當年入行只是「為生活啫」，但同時也希望傳承父親的手藝。

他憶述，入行之初最難上手的技巧是「扎膠帶」，即將兩根竹材相連處綑綁。不過，在父親悉心教導之下，他僅花兩三天便已掌握。時光飛逝，現年52歲的他轉眼間已在竹棚間度過了另一個26年，最有意義及滿足感的莫過於：「由一塊地乜都冇，起咗一間成間咁大間屋。」

嘆行業青黃不接 沒計劃讓子女入行：辛苦呀

黎志明近幾年創立公司，聘請15名散工，可惜每年接到的戲棚工程由高峰的17個，跌至12個。他感嘆戲棚技藝衰落，同時行業也有青黃不接——身邊的竹棚師傅中，年紀最大者74歲，最年輕的亦已屆40歲。他憂心技藝終有失傳的一天。

即係我覺得係啲人都唔肯去學呢樣嘢，咁我想教都教唔到啦。 黎志明

黎志明育有一子一女，但他並未打算讓子女隨他入行，直言這個行業「辛苦呀，（太陽）曬囉」。

鐵棚難取代竹棚 師傅：兩碼子嘅事

除了「內憂」，「外患」亦步步逼近。大埔宏福苑五級火後，政府推動全面改用金屬棚架。黎志明感到可惜，指竹棚是香港傳統特色，不僅靈活性高，且成本便宜。如果改用鐵棚，他直言是「兩碼子嘅事」，或許將難以重現傳統醮棚面貌。

我哋啲竹有靈活性㗎嘛，即係啲刁鑽位我哋都搭到㗎嘛。好似啲外國人嚟到都話叻啦，無端端搭咗成間屋喺度，因為佢哋做唔到㗎嘛。 黎志明

黎志明希望游說商會及持份者，保留太平清醮等傳統活動中的竹棚。他指戲棚以竹材建成具有「意頭」，引述有村民擔憂，使用鐵棚可能「冇咁順風順水」，因此在傳統節慶上，金屬棚架難以完全取代竹棚的文化地位。不過，他說若政府要強推策那是沒法子的事，但希望政府還竹棚一個「清白」，不要「借啲意」加速行業轉型。

根本就唔係易燃野嚟㗎嘛，竹有水份㗎嘛，你有水份點會（燒）著，好難燒得著㗎…… 你係關啲竹事嘅話，幾十年前已經比人封殺咗啦，使乜到𠵱家？ 黎志明

