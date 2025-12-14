新車輛領牌制12.22實施　車主過期未處置逾2年未領牌車輛可被判監

運輸署今（14日）表示，車輛登記及領牌新制度將於本月22日起實施，在新制度下，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須為其車輛負上責任，解決不當棄置車輛的問題。屆時署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後，將相關證明文件提交運輸署，並取消登記。車主逾期不作適當跟進，即屬犯罪，首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月。



電單車是本港常見的廢車，過往有團體關注後巷棄車問題。（資料圖片）

運輸署指新制度為解決不當棄置車輛問題。（資料圖片）

運輸署發言人表示，新制度旨在加強規管長期未領牌的車輛，從源頭解決不當棄置車輛的問題。提醒車主在新制度下，即使未為車輛領牌或成功申請豁免，車輛仍會一直登記在其名下，車主須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。

車主可於運輸署的「牌證易」網上平台，查閱名下車輛牌照屆滿日期、處理各類牌照事務及妥善處理名下未領牌車輛。

定罪後車主未繳付罰款 運輸署將拒發出或續發駕駛執照

運輸署表示，如車主在該三個月通知期屆滿前仍不作適當跟進，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。除非已繳付罰款，否則運輸署可根據法庭命令：

（一）拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照；

（二）不處理涉事車輛及被定罪車主名下其他車輛的過戶通知；及

（三）拒絕向涉事車輛及被定罪車主名下其他車輛發出車輛牌照。



3種情況可申請豁免

個別車主如有實際困難而未能在三個月通知期屆滿前採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。一般而言，可獲豁免的車輛包括：

（一）等待零件維修送驗後續牌的車輛；

（二）車齡30年或以上、正妥善保存作私人收藏，而不會在路上使用的車輛；或

（三）妥善保存於車輛經銷商作寄賣的車輛。



後巷不時有人遮置廢置車輛，需要政府清理。(資料圖片／卓永興FB)