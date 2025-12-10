粵車南下12.23實施　昨日起收私家車入市區申請　運輸署接過百宗

「粵車南下」入境市區部分將於12月23日正式實施，內地部門昨日起開始接受合資格的廣東私家車申請。運輸署表示，於首日共接獲內地部門轉交超過100宗申請。



「粵車南下」入境市區部分將於12月23日正式實施，當日凌晨0時開始，已獲批並成功預約出行的廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港。（資料圖片）

「粵車南下」入境市區部分12月23日正式實施，初期每日開放約100個名額，車輛最多在港停留三日。廣東省政府上月舉行首輪抽籤，共2,388人登記，超出1,700個預設的名額。1,700名中籤者昨日起陸續向廣東省政府遞交申請，運輸署共接獲內地部門轉交超過100宗申請。

署方指，內地部門完成初步審核後，會將資料轉交予運輸署處理後續審批及牌證申請。申請人完成驗車、購買保險等申請程序後，運輸署會向成功獲批的申請人發出電子許可證及批准信，其後申請人須透過網上成功預約過關時間才出行。12月23日凌晨0時開始，已獲批並成功預約出行的廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港。

運輸署指，正與內地部門通力合作，加緊處理申請，同時提醒申請人按時進行申請步驟，以加快審批流程。