大埔火災｜邵家輝：市民感悲傷減消費意欲　冀助災民善後慢慢復常

臨近聖誕消費旺季，早前大埔宏福苑大火造成多人死傷，社會陷一片哀傷，零售市道亦受到影響。批發及零售界立法會議員邵家輝在新城電台節目《民生無小事》中表示，大埔火災後，市民懷著悲傷的情緒，影響消費意欲。他指，災民不希望香港因事件已停頓，又認為聖誕將至，市民除了要思考如何幫助災民善後，亦要「慢慢走返正常」。



早前大埔宏福苑大火造成多人死傷，社會陷一片哀傷，零售市道亦受到影響。（資料圖片/鄭子峰攝）

立法會議員邵家輝（資料圖片/夏家朗攝）

邵家輝指，過去兩年零售額連續下跌十多個月，近月開始平穩。他認為大埔火災後，市民懷著悲傷的情緒，影響消費意欲，又指很多大型活動都已取消。他說，相信災民不希望香港因事件而停頓，引述有災民反映「其實香港都要慢慢向前行」，走出傷痛。他提到聖誕將至，市民除了要思考如何幫助災民善後，亦要「慢慢走返正常」。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（資料圖片/何夏怡攝）

酒店餐飲生意受影響 公營和政府機構取消或延遲慶祝活動

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，火災讓市民的心情變得沉重，酒店住宿方面，主要是靠外地旅客，故未有受事件影響，「因為香港始終係全世界其中一個最安全嘅城市」；至於酒店餐飲方面，受公營機構或政府部門取消或延遲聖誕活動影響，整體市道方面亦有受影響。

「粵車南下」進入香港市區政策將於12月23日正式實施。邵家輝認為，「一簽多行」及「粵車南下」政策，能便利內地旅客來港，指本港不同具有文化元素的景點，有助吸引更多遊客，但需要與酒店、 餐飲及零售配合，增加旅客逗留時間。

徐英偉則認為，粵車進入香港市區，有助吸引高消費家庭客於聖誕節來港，他提到本港的旅遊内容豐富，但需整合酒店與交通，引導旅客主動體驗，延長停留時間。