立法會選舉｜自由黨邵家輝爭連任 指與潛在對手謝邱安儀合作無間
撰文：馮子健
出版：更新：
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝爭取再次連任，他曾在2016年當選立法會議員，2021年成功連任。盛傳他將對戰零售管理協會主席、謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀。他回應相關問題時指與謝太是好朋友，「合作無間」。
立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析
邵家輝：鼓勵業界使用科技找新出路
邵家輝今日下午到政府總部提交報名表，前任批發及零售界立法會議員方剛及多名業界代表撐場。邵家輝表示，業界面對重重困難，希望爭取更多各地遊客來港，繼續鼓勵業界網上使用科技有新出路，繼續監察政府方面營商。他向到場的業界代表鞠躬，稱大家都要開工，但抽空來撐場。
邵家輝指與謝邱安儀合作無間
邵家輝稱，大家齊心來呼籲批發零售從業員來投票。被問及傳聞謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀將會出選，如何與其競爭，邵家輝表示，「本身都好朋友，剛才活動上都碰面了，大家合作無間」，呼籲有心有力愛國愛港人士都可以來參選。
問及自身優勢，邵家輝指在議會有經驗。他又表示，內地與香港關係密切，要與業界想辦法，令香港品牌「走出去」。
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。
立法會選舉｜李穎彰挑戰法律界議席 現任議員林新強未公布去留立法會選舉｜梁文廣爭取連任九龍西 稱社區服務並非政黨廝殺立法會選舉 ｜葉傲冬空降新界東南 李世榮陪遞表：不要離間我們立法會選舉｜吳傑莊、梁美芬、林振昇報名參選 爭連任選委界立法會選舉｜方國珊第6次參選稱為民生發聲 獲陳智思汪明荃提名立法會選舉｜吳秋北報名選港島東 稱競爭氣氛濃冀「優中選優」駐港國家安全公署：絕不允許內外任何勢力干擾破壞立法會選舉秩序立法會選舉 ｜民建聯舉行集氣大會 陳克勤：3區分兩隊可炒熱氣氛立法會選舉｜管浩鳴報名爭連任 稱議會增社福界聲音是好事