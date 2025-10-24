立法會選舉｜自由黨邵家輝爭連任　指與潛在對手謝邱安儀合作無間

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝爭取再次連任，他曾在2016年當選立法會議員，2021年成功連任。盛傳他將對戰零售管理協會主席、謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀。他回應相關問題時指與謝太是好朋友，「合作無間」。



邵家輝指與潛在對手謝邱安儀式好朋友，會共同為業界爭取福利。（馮子健攝）

邵家輝：鼓勵業界使用科技找新出路

邵家輝今日下午到政府總部提交報名表，前任批發及零售界立法會議員方剛及多名業界代表撐場。邵家輝表示，業界面對重重困難，希望爭取更多各地遊客來港，繼續鼓勵業界網上使用科技有新出路，繼續監察政府方面營商。他向到場的業界代表鞠躬，稱大家都要開工，但抽空來撐場。

自由黨魁張宇人回應會如何安排選舉人手，表示每次選舉做法不同，但會盡力做，且不會因為贏很多票而放棄幾票，將全力以赴。（馮子健攝）

邵家輝指與謝邱安儀合作無間

邵家輝稱，大家齊心來呼籲批發零售從業員來投票。被問及傳聞謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀將會出選，如何與其競爭，邵家輝表示，「本身都好朋友，剛才活動上都碰面了，大家合作無間」，呼籲有心有力愛國愛港人士都可以來參選。

問及自身優勢，邵家輝指在議會有經驗。他又表示，內地與香港關係密切，要與業界想辦法，令香港品牌「走出去」。

