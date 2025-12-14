調查揭兩成受訪者因病致貧　逾六成人稱醫療開支難以負擔

長期病患者關注醫療改革聯席於今年2月至5月期間，以問卷訪問242名病人組織成員及基層市民，並收集了9名受訪者資料。結果顯示，受訪者家庭收入中位數為1.7萬元，比全港家庭每月入息中位數的3萬元低約43%。其中有約一半人每月醫療開支佔家庭收入的25%或以上，超過六成受訪者形容醫療開支相當龐大，聯席料有兩成受訪者「因病致貧」。



聯席建議政府加速將療效顯著的新藥納入藥物名冊，拓寬安全網的覆蓋範圍；完善集中採購模式，提高與藥廠的議價能力，並改善醫療費用援助機制等，幫助有需要病人。



調查顯示，受訪者家庭收入中位數為1.7萬元，有約一半人每月醫療開支佔家庭收入的25%或以上。（長期病患者關注醫療改革聯席提供圖片）

半數受訪者醫療開支佔家庭收入25%或以上

調查結果發現，有49%受訪者每月的醫療開支，佔其家庭收入的25%或以上。有超過6成受訪者指出「相關醫療支出龐大，難以負擔」，超過四成半受訪者分別表示「病患者停工或減少工作，導致家庭收入減少」，以及「影響照顧者工作收入」，超過七成人需壓縮其他支出。

聯席估計，約四成受訪者出現財務困難，約兩成更是「因病致貧」。

+ 3

倡研究港澳大灣區跨體系協作集中採購藥物模式

聯席建議政府加速將療效顯著的新藥納入藥物名冊，譬如危疾重症專項藥物引進機制，並且拓寬安全網的覆蓋範圍；完善集中採購模式，研究港澳大灣區跨體系協作，讓更多的市民受惠於內地藥物；改善醫療費用援助機制，在計算申請人的財務資源時扣減醫療開支等，減少有需要人士的經濟負擔。